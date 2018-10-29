За время пожаров в Калифорнии пропали более 1 тыс. человек

Общее число жертв бушующего в Калифорнии пожара достигло 74 человек, еще более 1 тыс. американцев пропали без вести, сообщил Кори Хонеа, шериф округа Бьютт.

По данным шерифа, только за минувшие сутки в округе Бьютт были обнаружены тела восьми человек, передает ТАСС.

Местные власти признают, что сведения о пропавших без вести не слишком точны, так как информация о людях с одинаковыми именами или фамилиями может дублироваться.

По последним данным, площадь возгорания превышает 566 квадратных километров, огонь уже уничтожил более 11,8 тыс. строений, включая 9,7 тыс. жилых домов.

Напомним, бушующий на севере Калифорнии пожар уже признан самым разрушительным в истории штата. Ранее сообщалось о 56 погибших и около 130 пропавших без вести.