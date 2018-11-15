Калифорнийские пожары унесли жизни почти 60 человек

Число погибших при пожарах в Калифорнии уже составляет не меньше 59 человек, сообщают власти штата.

На севере штата бушует пожар Camp, его жертвами стали 56 человек, передает РИА «Новости» слова шерифа округа Бьютт Кори Хони.

Местонахождение еще около 130 человек не установлено.

На юге штата в окрестностях города Малибу погибли не менее трех человек.

В данный момент общая площадь пожара Camp превышает 55 тыс. гектаров. Пожарные воспользовались ослаблением ветра и выкопали траншеи, чтобы ограничить огонь примерно на трети периметра пожара.

Отмечается, что значительная часть пожара находится в труднодоступной местности.

По словам шерифа округа Бьютт, в среду на подкрепление прибыли 287 поисковиков, которые будут помогать искать тела погибших.

Всего в поисковой операции уже участвует 461 человек и 22 специально обученные собаки. Также в округ доставлена система быстрой идентификации по ДНК, чтобы ускорить процесс опознания погибших. Удалось опознать 47 жертв из 56.

Ранее стало известно, что на смену пожарам в Калифорнию может прийти потоп.