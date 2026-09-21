Сооснователь бренда косметики Mixit обжаловал домашний арест

Сооснователь бренда косметики Mixit Пай обжаловал домашний арест

Tекст: Дарья Григоренко

Пай подал апелляцию на решение суда об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, передает РИА «Новости». Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба Пая О. В.», – говорится в судебных материалах. Подробности уголовного дела пока остаются неизвестными, получить оперативные комментарии от следственных органов и представителей суда журналистам не удалось.

Компания Mixit является известным российским производителем косметики. Бренд успешно работает на рынке уже 12 лет, предлагая покупателям широкий ассортимент косметической продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы задержали Олега Пая в Москве по делу о крупном мошенничестве.

Следствие заподозрило бизнесмена в махинациях с использованием служебного положения.

Позже Тверской суд столицы отправил руководителя косметической компании под домашний арест.