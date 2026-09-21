Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
Сооснователь бренда косметики Mixit обжаловал домашний арест
Сооснователь бренда косметики Mixit Пай обжаловал домашний арест
Сооснователь бренда косметики Mixit Олег Пай подал жалобу на решение суда о помещении его под домашний арест по делу о крупном мошенничестве.
Пай подал апелляцию на решение суда об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, передает РИА «Новости». Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
«Зарегистрирована апелляционная жалоба Пая О. В.», – говорится в судебных материалах. Подробности уголовного дела пока остаются неизвестными, получить оперативные комментарии от следственных органов и представителей суда журналистам не удалось.
Компания Mixit является известным российским производителем косметики. Бренд успешно работает на рынке уже 12 лет, предлагая покупателям широкий ассортимент косметической продукции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы задержали Олега Пая в Москве по делу о крупном мошенничестве.
Следствие заподозрило бизнесмена в махинациях с использованием служебного положения.
Позже Тверской суд столицы отправил руководителя косметической компании под домашний арест.