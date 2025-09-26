Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада всего лишь продолжают дело своих отцов, дедов и прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних у себя дома.0 комментариев
Захарова назвала конструктивной встречу Лаврова и Рубио
Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио прошли в конструктивной рабочей атмосфере с акцентом на ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Захарова отметила, что обсуждалась повестка по итогам встречи в Анкоридже, уделялось внимание поиску мирных путей урегулирования и устранению первопричин кризиса, передает ТАСС.
По ее словам, были рассмотрены вопросы двусторонних отношений России и США.
Дипломат добавила, что это были первые полноформатные переговоры Лаврова и Рубио, поскольку предыдущие контакты носили краткий и точечный характер. «Мне кажется, это все-таки первая встреча не в усеченном формате, а в формате стандартных двусторонних переговоров», – пояснила Захарова.
Ожидается, что Лавров даст подробную оценку итогам встречи на пресс-конференции после выступления на Генассамблее.
Ранее в Нью-Йорке на неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.
Лавров и Рубио обсудили возможности урегулирования конфликта на Украине в продолжение договоренностей, достигнутых ранее на встрече в Анкоридже.
После встречи с Рубио Лавров, проходя мимо журналистов, показал поднятый вверх большой палец.