    Китай готов изменить мировые центры хранения золота
    Алиев с трибуны ГА ООН заявил о гибели Каспийского моря
    Каллас заявила о неспособности ЕС единолично поддерживать Украину
    Трамп поспорил с женой на борту вертолета (видео)
    Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    Рютте выступил против планов стран НАТО сбивать самолеты России
    Трамп назвал экс-директора ФБР худшим из людей
    Названа возможная причина срочного сбора военного командования США
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада всего лишь продолжают дело своих отцов, дедов и прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних у себя дома.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    26 сентября 2025, 11:18

    Захарова назвала конструктивной встречу Лаврова и Рубио

    Захарова: Лавров и Рубио провели первые конструктивные переговоры по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио прошли в конструктивной рабочей атмосфере с акцентом на ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    Захарова отметила, что обсуждалась повестка по итогам встречи в Анкоридже, уделялось внимание поиску мирных путей урегулирования и устранению первопричин кризиса, передает ТАСС.

    По ее словам, были рассмотрены вопросы двусторонних отношений России и США.

    Дипломат добавила, что это были первые полноформатные переговоры Лаврова и Рубио, поскольку предыдущие контакты носили краткий и точечный характер. «Мне кажется, это все-таки первая встреча не в усеченном формате, а в формате стандартных двусторонних переговоров», – пояснила Захарова.

    Ожидается, что Лавров даст подробную оценку итогам встречи на пресс-конференции после выступления на Генассамблее.

    Ранее в Нью-Йорке на неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

    Лавров и Рубио обсудили возможности урегулирования конфликта на Украине в продолжение договоренностей, достигнутых ранее на встрече в Анкоридже.

    После встречи с Рубио Лавров, проходя мимо журналистов, показал поднятый вверх большой палец.

    24 сентября 2025, 01:07
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» президента США Дональда Трампа «относительно ситуации России и Украины» напоминает «бородатый анекдот».

    Лукьянов прокомментировал в Telegram «внезапное» сообщение Трампа в соцсетях, опубликованное после его речи в ООН и встречи с Владимиром Зеленским.

    По мнению Лукьянова, заявления Трампа напоминают отрывок из стихотворения Николая Некрасова «Железная дорога»: «Праздный народ расступается чинно.../ Пот отирает купчина с лица/ И говорит, подбоченясь картинно:/ «Ладно... нешто... молодца!.. молодца!../ С богом, теперь по домам, – проздравляю!/ (Шапки долой – коли я говорю!)/ Бочку рабочим вина выставляю/ И – недоимку дарю!..».

    Он также отметил, что высказывания президента США напоминают «бородатый анекдот», в котором «экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета». «Вы главное оружие покупайте, а так – вольному воля...» – заявил Лукьянов.

    По словам Лукьянова, даже сам Трамп, вероятно, не знает, что он имеет в виду, называя Россию «бумажным тигром» и заявляя о способности Украины «вернуть себе все территории».

    «Но если в Москве истолкуют это как ответ на вчерашнее проявление [президентом России Владимиром] Путиным доброй воли относительно сохранения ограничений в рамках прежнего ДСНВ, то опровергнуть такое будет сложно. Ну и соответственно», – отметил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории». Трамп также назвал Россию «бумажным тигром».

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил о готовности России придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще год после его истечения.

    23 сентября 2025, 22:14
    Трамп заявил о способности Украины вернуть «всю территорию»

    Трамп: При поддержке ЕС Украина может вернуть всю изначальную территорию

    Трамп заявил о способности Украины вернуть «всю территорию»
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории, которые контролировал Киев, и даже «пойти еще дальше», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и в особенности НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом», – заявил Трамп, добавив, что «Украина могла бы вернуть свою территорию в изначальном варианте и, кто знает, возможно, пошла бы еще дальше».

    Трамп заявил, что для Украины «настало время действовать», так как, по его словам, «Россия испытывает большие экономические проблемы». Он выразил пожелания «всего наилучшего» как Москве, так и Киеву вне зависимости от будущего сценария развития событий, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а страны альянса могут распоряжаться этим вооружением по своему усмотрению. Кроме того, президент США назвал действия России на Украине «бесцельными». Он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Трамп также призвал страны НАТО открывать огонь по российским самолетам при нарушении воздушного пространства альянса. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон считает необходимым для Киева согласиться на договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    25 сентября 2025, 11:58
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    25 сентября 2025, 19:45
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Сергей Лавров обвинил страны Запада в развязывании войны против России через конфликт на Украине и прямом военном участии.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину, передает ТАСС. По его словам, кризис на Украине был спровоцирован коллективным Западом, который теперь прямо участвует в конфликте против России.

    На совещании министров иностранных дел «Группы двадцати» (G20) Лавров сказал: «Наглядный пример – спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют». Он подчеркнул, что действия Запада стали прямым вмешательством в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом вопросы деятельности ОБСЕ на фоне будущего председательства Швейцарии в 2026 году.

    Лавров выступил за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы и призвал исключить страну из списка спонсоров терроризма. Москва выразила готовность к сотрудничеству с Вашингтоном для поиска решений по устранению причин украинского кризиса.

    24 сентября 2025, 19:06
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ

    Политолог Скачко: США переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи ЕС

    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы не желают завершения конфликта на условиях, которые позволят считать Россию победительницей. Поэтому они готовы жертвовать демократическими принципами и депортировать выходцев с Украины на Родину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах».

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически, Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на «высылку» из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики «бусификации». Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный. Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать «до последнего украинца» государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!», – отметил президент США. Подобные слова президента США удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    25 сентября 2025, 21:25
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп пообещал не употреблять термин «бумажный тигр», критикуя Россию. При этом он скептически отозвался о росийских успехах на поле боя.

    «Я никогда никого не назову «бумажным тигром», – сказал глава Белого дома во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости». В то же время Трамп раскритиковал темпы продвижения росийских войск в зоне СВО.

    Напомним, ранее он назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США, заявил, что Россия традиционно ассоциируется с медведем, а бумажных медведей не бывает. По его словам, высказывание Трампа о России как о «бумажном тигре» стало следствием его общения с Владимиром Зеленским.

    24 сентября 2025, 11:19
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа, в которых тот рассуждал о возможности «возврата территорий» Украиной и «слабости» России.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что Трамп вновь оказался в «альтернативной реальности», где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

    Медведев подчеркнул, что после встречи с руководителями Украины и Франции Трамп опубликовал пост, в котором описал победу Киева, возврат границ, проблемы российской экономики, очереди за бензином и назвал Россию «бумажным тигром». Он добавил, что в этой реальности «Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов», а Барак Обама и Джо Байден «счастливо живут».

    При этом Медведев заявил: «Но Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернется. Он всегда возвращается».

    По мнению замглавы Совбеза, Трамп вскоре может предложить киевским властям капитуляцию, слетать на Марс с Илоном Маском или сделать что-то, что позволит претендовать на Нобелевскую премию.

    Медведев завершил пост советом «чаще менять точку зрения», назвав это сутью успешного управления через соцсети, и в конце поблагодарил за внимание к теме на английском языке.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что для украинских властей «настало время действовать», поскольку Россия, по его утверждению, испытывает серьезные экономические проблемы.

    Президент США назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал ее как «бумажного тигра».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» Трампа по поводу ситуации России и Украины напоминает «бородатый анекдот».

    24 сентября 2025, 10:21
    Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине

    Политолог Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине

    Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине
    @ Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отказался от посредничества, полностью передав финансовые и военные вопросы по Украине Европе и НАТО – а значит, стоит ждать как минимум еще одну зимнюю и летнюю военные кампании, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    Чеснаков считает, что президент США Дональд Трамп фактически дистанцировался от процесса урегулирования конфликта на Украине и открыл новый раунд противостояния.

    «Финансовая поддержка Украины полностью перекладывается на плечи ЕС. Неслучайно Трамп указывает на то, что именно при поддержке Европы Украина может достигнуть своих целей. Про сами США он ничего не говорит», – написал Чеснаков в Telegram-канале.

    По оценке эксперта, военные вопросы теперь также лягут на страны НАТО, а США снимают с себя ответственность за военную помощь Украине и вопросы обороны Восточной Европы.

    Эксперт считает, что «пожелание удачи» сторонам конфликта со стороны Трампа намекает на отсутствие ограничений для участников и на возможность нового витка эскалации. Чеснаков предполагает, что после усиления боевых действий стороны могут осознать невозможность достижения целей военными методами, после чего Вашингтон может вернуться к посреднической роли в урегулировании ситуации.

    «А это значит, что нас ждет как минимум еще одна зимняя и летняя военные кампании», – заявил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Он также отметил, что для Киева «настало время действовать».

    Трамп считает, что конфликт на Украине продлится еще долго.

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что кризис на Украине перешел на новый этап эскалации.

    23 сентября 2025, 17:02
    Рубио допустил приостановку участия США в урегулировании конфликта на Украине
    Рубио допустил приостановку участия США в урегулировании конфликта на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    США рассматривают возможность отказа от посреднической роли в урегулировании конфликта на Украине, а также не исключают введения новых санкций.

    США могут прекратить содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News, передает ТАСС.

    Рубио подчеркнул, что США остаются единственным государством, способным вести диалог с обеими сторонами украинского конфликта, а мировое сообщество поддерживает такую роль Вашингтона.

    Политик заявил: «В тот или иной момент мы можем прекратить играть эту роль». Он также допустил, что «рано или поздно США могут принять решение о введении новых санкций».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта на Украине. Он также выразил сомнения в том, что Европа сможет «вечно» помогать Киеву. Госдепартамент США призвал Киев рассмотреть возможность достижения мирных договоренностей.

    23 сентября 2025, 15:59
    Рубио назвал условие для введения новых санкций США против Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не будет вводить дополнительные санкции против России, пока европейские партнеры продолжают закупать нефть и газ у Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант усиления давления на Россию, если понадобится, однако считает необходимым согласовать такие шаги с европейскими союзниками, передает ТАСС.

    Рубио пояснил, что Европа должна первой прекратить покупки российских энергоресурсов, прежде чем Вашингтон предпримет аналогичные меры. По его словам, «в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России». Он добавил, что считает важным, чтобы именно европейские союзники проявили инициативу в этом вопросе.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС сократили импорт российской нефти и газа на 80%, что делает вопрос поставок «второстепенной проблемой».

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    23 сентября 2025, 17:05
    Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма
    Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если вслед за заявлением Трампа последует публикация соответствующего исследования в авторитетных медицинских изданиях, то российским специалистам его предстоит изучить и вынести свой вердикт, сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал заявление президента США, что использование парацетамола беременными женщинами ведет к аутизму у детей. ВОЗ опровергла эту взаимосвязь.

    «Конечно, то, что президент Соединенных Штатов об этом говорит, это удивительно. Обычно такого рода вещи обсуждаются прежде всего на уровне профессионального сообщества, а затем уже выносятся как решение профессионалов. За этим сразу же идет комплекс мер, связанных с изъятием препаратов, их запретом и так далее», – говорит Онищенко.

    «Я ожидаю прежде всего профессиональной реакции. В первую очередь она должна быть от Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), которая является региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для американского региона. Тем не менее мы понимаем, что раз с таким заявлением выступил президент страны, обладающей серьезной научной базой – значит, это нельзя оставлять без внимания», – рассуждает эпидемиолог.

    По мнению Онищенко, вслед за заявлением Трампа должна последовать публикация соответствующего исследования в авторитетных медицинских изданиях. Российским специалистам его предстоит изучить, перепроверить, опираясь на нашу науку, и вынести вердикт.

    Академик рассказывает, что в связи со стремительным развитием технологий сейчас регулярно делаются новые открытия, которые в некоторых случаях кардинально меняют отношение медицинского сообщества к тому или иному препарату или веществу. Он приводит в пример ситуацию, которая произошла в семидесятые годы в СССР. Тогда специалисты активно использовали высокоэффективный инсектицид ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан), которым с самолетов обрабатывали лесные массивы, в результате чего уничтожили клеща на всей европейской территории страны. Но в начале восьмидесятых выяснилось, что этот препарат является канцерогенным, накапливается в подземных водах, после чего его использование запретили. Популяция клещей, переносящих боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит, восстановилась, вернув прежнюю проблему.

    «Были другого рода ошибки: хотя некоторые препараты признавались вредными, потом оказывалось, что они не вредные, и мы к ним снова возвращаемся, но уже потеряв время. Это касается бактериофагов – вирусов, поражающих бактериальные клетки. В 1986-1987 годах мы прекращаем их производство, а теперь снова восстанавливаем. Это результат того, что наука делает новые открытия, углубляется в какие-то темы», – заключил Онищенко.

    Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал обнародовать научные исследования о риске развития аутизма у детей при приеме парацетамола беременными женщинами, на которые сослался американский президент Дональд Трамп, призывая отказаться от приема данного препарата будущим мамам. По его словам, перед возможным введением ограничений на использование парацетамола, необходимо провести консультации со специалистами и изучить все исследования.

    Напомним, в начале недели президент США Дональд Трамп, выступая с речью в Белом доме, озвучил позицию, связывающую прием тайленола (препарата на основе парацетамола) в период беременности с возможными рисками развития расстройств аутистического спектра (РАС) у ребенка. В свете этого заявления Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) будет уведомлять медицинских работников о потенциальной связи между применением парацетамола и увеличением вероятности возникновения аутизма.

    При этом Всемирная организация здравоохранения уже опровергла связь парацетамола с развитием аутизма у детей.

    25 сентября 2025, 21:15
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей во время встречи с турецким президентом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

    Американский лидер подчеркнул, что у него с Эрдоганом «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле», передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Я думаю, сегодня мы поговорим и о том, и о другом. Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать нефть у России». По его мнению, Эрдоган «мог бы оказать серьезное влияние» в вопросах урегулирования ситуации на Украине, однако сейчас турецкий президент придерживается нейтральной позиции.

    Также Трамп отметил, что «лучшее, что он мог бы сделать – это не покупать нефть и газ у России».

    Ранее Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    В январе сообщалось, что Россия сохранила лидерство в поставках газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию в 2024 году.

    24 сентября 2025, 11:22
    Песков отверг сравнение Трампом России с «бумажным тигром»
    Песков отверг сравнение Трампом России с «бумажным тигром»
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Дональда Трампа, что Россия – это «бумажный тигр», заявил, что Россия, скорее всего, медведь, а бумажных медведей не бывает.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россию можно назвать «бумажным тигром», передает радио РБК.

    Песков подчеркнул, что Россия не ассоциируется с тигром и тем более с бумажным, а традиционно воспринимается как медведь. По его словам, понятие «бумажных медведей» не бывает.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть все территории, которые контролировал Киев, при поддержке Европы.

    Президент США назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» Трампа по ситуации России и Украины напоминает «бородатый анекдот».

    26 сентября 2025, 10:08
    Каллас: Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине

    Каллас заявила о неспособности ЕС единолично поддерживать Украину

    Каллас: Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз не может нести единоличную ответственность за поддержку Украины, сообщает Politico.

    Европа не может единолично нести ответственность за помощь Украине в противостоянии с Россией, подчеркнула главный дипломат Евросоюза Кая Каллас в интервью на полях Генассамблеи ООН, передает Politico.

    Она напомнила, что именно Дональд Трамп обещал «остановить убийства», поэтому «ответственность за это не может лежать на ЕС».

    Каллас указала, что заявления Трампа о готовности Украины победить при поддержке Евросоюза и НАТО вызывают вопросы относительно роли Вашингтона. По ее словам, альянс не может существовать без участия США.

    «Америка – главный союзник в НАТО, а значит, когда речь идет о действиях альянса, это касается и США», отметила она.

    Также Каллас подчеркнула, что ЕС уже сократил импорт нефти и газа из России на 80%, и если бы остальные союзники последовали их примеру, конфликт мог бы завершиться быстрее. Она добавила, что Вашингтон может повлиять на страны, сохраняющие энергозависимость от России, такие как Венгрия и Словакия.

    Обсуждая санкции, Каллас заявила, что Москва не ведет переговоры с Западом «добросовестно», несмотря на попытки США сохранить коммуникацию. Она выразила обеспокоенность тем, что мирные инициативы Запада лишь используются Россией для эскалации, отметив: «Эти добрые жесты злоупотребляются Путиным».

    В свете напряженности, вызванной инцидентами с российскими дронами и самолетами у границ ЕС, Каллас подчеркнула необходимость сдержанной, но решительной реакции альянса. Она также призвала страны G7 рассмотреть использование замороженных российских активов для восстановления Украины, подчеркнув, что платить за ущерб должна Россия, а не европейские налогоплательщики.

    Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Трамп ранее призвал европейских союзников взять на себя основную ответственность за поддержку Киева, не предложив новых шагов со стороны США.

    Financial Times писала, что европейские страны опасаются, что Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева.

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц отметил, что Европа не может одновременно покупать нефть у России и просить о поддержке Украины.

    24 сентября 2025, 04:18
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщают информационные агентства.

    Правительственный самолет совершил перелет из Москвы в США по северному маршруту, облетев все страны, за 11 часов 40 минут, передает ТАСС.

    Ключевым событием визита станет выступление Лаврова на общеполитической дискуссии. Помимо этого, у министра запланировано множество двусторонних встреч.

    Среди переговоров ожидается встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, а также беседа с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

    Министр также примет участие в ряде министерских мероприятий, включая заседания по линии БРИКС, G20, ОДКБ, а также встречи в формате Группы друзей в защиту Устава ООН. Юбилейная сессия Генассамблеи стартовала в Нью-Йорке 9 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров проведет переговоры с Рубио на полях Генассамблеи ООН в среду. 27 сентября Лавров выступит на Генассамблее ООН.

    23 сентября 2025, 21:50
    Трамп предположил сроки конфликта на Украине

    Трамп: Конфликт на Украине продлится еще долго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

    По словам Трампа, «очень тяжелые бои» на Украине создают впечатление, что конфликт не завершится в ближайшее время, передает ТАСС.

    Глава Белого дома подчеркнул, что Россия располагает «очень большой армией».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Президент Турции Тайип Эрдоган усомнился в скором завершении конфликта на Украине.

