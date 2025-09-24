  • Новость часаДоступ к пляжам Сочи решили на сутки ограничить из-за атак БПЛА
    Что напугало в ООН охрану президента Америки
    Разведка Ирана заявила о завладении ядерными секретами Израиля
    Китай заставил Польшу открыть дорогу в Европу
    Президент Ботсваны объявил о планах приобрести контроль над De Beers
    Вучич поблагодарил Путина за поддержку Сербии
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до 12
    ФБР нашло у экс-советника Трампа Болтона секретные документы
    Уолтц: Европа не должна покупать нефть у России и просить о поддержке Украины
    Трамп заменил портрет Байдена на президентской аллее славы в Белом доме
    Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    24 сентября 2025, 21:46

    Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио обсудили возможности урегулирования конфликта на Украине в продолжение договоренностей, достигнутых ранее на встрече в Анкоридже, сообщили в МИД России.

    Лавров и Рубио обсудили урегулирование кризиса на Украине, опираясь на понимания, достигнутые ранее на Аляске. Была подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных решений, следует из сообщения МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

    Стороны провели «сверку часов» по всем аспектам двусторонней повестки, включая восстановление общественно-политических контактов и обсуждение перспектив возобновления плановой работы дипломатических миссий, сообщили в МИД России.

    Было отмечено, что импульс, заданный президентами двух стран, важен для нормализации российско-американских отношений. По итогам встречи достигнута договоренность продолжать конструктивный диалог между внешнеполитическими ведомствами России и США.

    Ранее Лавров провел встречу с госсекретарем США Рубио в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Выступление Лаврова на Генассамблее ООН запланировано на 27 сентября.

    24 сентября 2025, 01:07
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» президента США Дональда Трампа «относительно ситуации России и Украины» напоминает «бородатый анекдот».

    Лукьянов прокомментировал в Telegram «внезапное» сообщение Трампа в соцсетях, опубликованное после его речи в ООН и встречи с Владимиром Зеленским.

    По мнению Лукьянова, заявления Трампа напоминают отрывок из стихотворения Николая Некрасова «Железная дорога»: «Праздный народ расступается чинно.../ Пот отирает купчина с лица/ И говорит, подбоченясь картинно:/ «Ладно... нешто... молодца!.. молодца!../ С богом, теперь по домам, – проздравляю!/ (Шапки долой – коли я говорю!)/ Бочку рабочим вина выставляю/ И – недоимку дарю!..».

    Он также отметил, что высказывания президента США напоминают «бородатый анекдот», в котором «экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета». «Вы главное оружие покупайте, а так – вольному воля...» – заявил Лукьянов.

    По словам Лукьянова, даже сам Трамп, вероятно, не знает, что он имеет в виду, называя Россию «бумажным тигром» и заявляя о способности Украины «вернуть себе все территории».

    «Но если в Москве истолкуют это как ответ на вчерашнее проявление [президентом России Владимиром] Путиным доброй воли относительно сохранения ограничений в рамках прежнего ДСНВ, то опровергнуть такое будет сложно. Ну и соответственно», – отметил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории». Трамп также назвал Россию «бумажным тигром».

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил о готовности России придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще год после его истечения.

    24 сентября 2025, 11:19
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа, в которых тот рассуждал о возможности «возврата территорий» Украиной и «слабости» России.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что Трамп вновь оказался в «альтернативной реальности», где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

    Медведев подчеркнул, что после встречи с руководителями Украины и Франции Трамп опубликовал пост, в котором описал победу Киева, возврат границ, проблемы российской экономики, очереди за бензином и назвал Россию «бумажным тигром». Он добавил, что в этой реальности «Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов», а Барак Обама и Джо Байден «счастливо живут».

    При этом Медведев заявил: «Но Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернется. Он всегда возвращается».

    По мнению замглавы Совбеза, Трамп вскоре может предложить киевским властям капитуляцию, слетать на Марс с Илоном Маском или сделать что-то, что позволит претендовать на Нобелевскую премию.

    Медведев завершил пост советом «чаще менять точку зрения», назвав это сутью успешного управления через соцсети, и в конце поблагодарил за внимание к теме на английском языке.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что для украинских властей «настало время действовать», поскольку Россия, по его утверждению, испытывает серьезные экономические проблемы.

    Президент США назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал ее как «бумажного тигра».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» Трампа по поводу ситуации России и Украины напоминает «бородатый анекдот».

    24 сентября 2025, 19:19
    Власти США перехитрили Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    24 сентября 2025, 10:21
    Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине

    Политолог Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине

    Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине
    @ Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отказался от посредничества, полностью передав финансовые и военные вопросы по Украине Европе и НАТО – а значит, стоит ждать как минимум еще одну зимнюю и летнюю военные кампании, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    Чеснаков считает, что президент США Дональд Трамп фактически дистанцировался от процесса урегулирования конфликта на Украине и открыл новый раунд противостояния.

    «Финансовая поддержка Украины полностью перекладывается на плечи ЕС. Неслучайно Трамп указывает на то, что именно при поддержке Европы Украина может достигнуть своих целей. Про сами США он ничего не говорит», – написал Чеснаков в Telegram-канале.

    По оценке эксперта, военные вопросы теперь также лягут на страны НАТО, а США снимают с себя ответственность за военную помощь Украине и вопросы обороны Восточной Европы.

    Эксперт считает, что «пожелание удачи» сторонам конфликта со стороны Трампа намекает на отсутствие ограничений для участников и на возможность нового витка эскалации. Чеснаков предполагает, что после усиления боевых действий стороны могут осознать невозможность достижения целей военными методами, после чего Вашингтон может вернуться к посреднической роли в урегулировании ситуации.

    «А это значит, что нас ждет как минимум еще одна зимняя и летняя военные кампании», – заявил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Он также отметил, что для Киева «настало время действовать».

    Трамп считает, что конфликт на Украине продлится еще долго.

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что кризис на Украине перешел на новый этап эскалации.

    24 сентября 2025, 19:06
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ

    Политолог Скачко: США переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи ЕС

    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы не желают завершения конфликта на условиях, которые позволят считать Россию победительницей. Поэтому они готовы жертвовать демократическими принципами и депортировать выходцев с Украины на Родину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах».

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически, Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на «высылку» из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики «бусификации». Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный. Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать «до последнего украинца» государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!», – отметил президент США. Подобные слова президента США удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    24 сентября 2025, 11:22
    Песков отверг сравнение Трампом России с «бумажным тигром»
    Песков отверг сравнение Трампом России с «бумажным тигром»
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Дональда Трампа, что Россия – это «бумажный тигр», заявил, что Россия, скорее всего, медведь, а бумажных медведей не бывает.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россию можно назвать «бумажным тигром», передает радио РБК.

    Песков подчеркнул, что Россия не ассоциируется с тигром и тем более с бумажным, а традиционно воспринимается как медведь. По его словам, понятие «бумажных медведей» не бывает.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть все территории, которые контролировал Киев, при поддержке Европы.

    Президент США назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» Трампа по ситуации России и Украины напоминает «бородатый анекдот».

    24 сентября 2025, 04:18
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщают информационные агентства.

    Правительственный самолет совершил перелет из Москвы в США по северному маршруту, облетев все страны, за 11 часов 40 минут, передает ТАСС.

    Ключевым событием визита станет выступление Лаврова на общеполитической дискуссии. Помимо этого, у министра запланировано множество двусторонних встреч.

    Среди переговоров ожидается встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, а также беседа с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

    Министр также примет участие в ряде министерских мероприятий, включая заседания по линии БРИКС, G20, ОДКБ, а также встречи в формате Группы друзей в защиту Устава ООН. Юбилейная сессия Генассамблеи стартовала в Нью-Йорке 9 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров проведет переговоры с Рубио на полях Генассамблеи ООН в среду. 27 сентября Лавров выступит на Генассамблее ООН.

    24 сентября 2025, 05:56
    США не поддержали в ООН заявление Украины и ЕС против России
    США не поддержали в ООН заявление Украины и ЕС против России
    @ SARAH YENESEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России, сообщают информационные агентства.

    США не присоединились к заявлению Украины и Евросоюза, осуждающему действия России, передает ТАСС.

    Документ был зачитан министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и получил поддержку 38 стран, включая Словакию и другие государства ЕС.

    Во время оглашения заявления в зале не присутствовал никто из администрации США или американского постпредства при ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США при нынешней администрации уже не впервые отказываются поддерживать антироссийские выступления Евросоюза и Украины.


    23 сентября 2025, 22:24
    Зеленский решил рассказать Трампу «хорошие новости» с фронта

    Tекст: Антон Антонов

    Во время переговоров в Нью-Йорке украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у него есть «хорошие новости» с фронта для президента США Дональда Трампа.

    «Я проинформирую президента и его команду о том, что происходит на фронте, у нас есть хорошие новости», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль большую часть зданий Купянска. Минобороны России сообщило, что продолжается блокирование ВСУ с юга. До 700 военнослужащих ВСУ оказались заблокированы в Купянске. Из этого числа 250 украинских бойцов уже уничтожены.

    Подразделения Южной группировки российских войск освободили Переездное в ДНР.

    24 сентября 2025, 02:54
    Рубио заявил о переходе кризиса на Украине на новый этап эскалации

    Рубио: Новый период может привести к еще большей эскалации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация на Украине переходит в фазу, сопряженную с риском дальнейшей эскалации, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Мы вступили в период, который, по-видимому, может привести к еще большей эскалации», – приводит слова Рубио ТАСС.

    На заседании СБ ООН по ситуации на Украине Рубио заявил, что у президента США Дональда Трампа есть возможность ввести дополнительные экономические санкции против России в случае необходимости. По словам Рубио, Трамп рассматривает различные шаги, включая поставки для передачи Украине «оборонительных вооружений и потенциально наступательных средств».

    Госсекретарь отметил, что такие меры будут приняты для прекращения конфликта на Украине. «Президент – очень терпеливый человек. Он очень привержен миру, но его терпение не безгранично», – отметил Рубио. Он сказал, что Трамп проявил терпение, не вводя дополнительные санкции в надежде на дипломатическое решение кризиса.

    «Я настоятельно призываю Совет Безопасности, присутствующие здесь государства-члены, а также тех, кто не является частью этого процесса, сделать все, что в их силах. Включая Российскую Федерацию, сделать все, что в их силах, и украинскую сторону, если уж на то пошло, – все стороны – прекратить эту войну до того, как она превратится в нечто такое, что продлится еще три-четыре года, приведет к еще большим разрушениям, как экономическим, так и материальным, к гибели людей и потере имущества, к потере будущего», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, а не на поле боя, заявил госсекретарь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории, которые контролировал Киев, и даже «пойти еще дальше». Он также заявил, что для Украины «настало время действовать».

    23 сентября 2025, 22:25
    Трамп провел часовую встречу с Зеленским

    Встреча Трампа с Зеленским продлилась около часа

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским, после чего анонсированы двусторонние встречи с лидерами Франции и Узбекистана.

    Как сообщает РИА «Новости», встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского длилась примерно один час. Соответствующую информацию журналистам передал представитель Белого дома.

    По его словам, Трамп также проведет отдельные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым во второй половине дня.

    «Встреча президента США и Зеленского продлилась около часа. Также президент США проведет отдельные встречи с президентом Франции Макроном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым во второй половине дня», – процитировал чиновника источник агентства.

    Точные темы переговоров и детали обсуждений не раскрываются, о результатах встреч будет сообщено позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Трамп также выразил мнение о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Он заявил о необходимости для стран НАТО открывать огонь по российским самолетам при нарушении воздушного пространства альянса.

    23 сентября 2025, 23:54
    Трамп заявил об отсутствии влияния отношений с Путиным на ситуацию на Украине

    Трамп: Хорошие отношения с Путиным не повлияли на ситуацию на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп посетовал на то, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не помогли в урегулировании украинского конфликта.

    На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп заявил, что ожидал быстрого урегулирования из-за своих «отношений с Путиным», передает РИА «Новости».

    «Но, к сожалению, эти отношения ничего не значили», – сказал Трамп, назвав ситуацию вокруг Украины «самым большим разочарованием».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории, которые контролировал Киев, и даже «пойти еще дальше». Трамп сказал, что для Украины «настало время действовать». Трамп отметил, что конфликт на Украине имеет затяжной характер.

    24 сентября 2025, 19:36
    Лавров встретился с госсекретарем США в Нью-Йорке

    Лавров встретился с госсекретарем США Рубио в Нью-Йорке

    Лавров встретился с госсекретарем США в Нью-Йорке
    @ Russian Foreign Ministry/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

    Встреча началась без вступительных слов для прессы, передает ТАСС. Дальнейшее общение дипломатов проходило в закрытом режиме.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова раскрыла график работы Лаврова на ГА ООН.

    Сообщалось, что выступление Лаврова на Генассамблее ООН запланировано на 27 сентября.

    24 сентября 2025, 01:31
    Встреча Лаврова и Рубио на полях Генассамблеи ООН запланирована на среду
    Встреча Лаврова и Рубио на полях Генассамблеи ООН запланирована на среду
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

    «Конечно, об этом известно, запланирована встреча министра с госсекретарем США, это будет завтра», – приводит слова Вершинина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России сообщил, что в рамках встречи Лаврова и Рубио ожидается «большая повестка». Лавров выступит на Генассамблее ООН 27 сентября.

    24 сентября 2025, 10:40
    Песков: Запад не захотел разрешить первопричины украинского кризиса

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин много раз предлагал устранить причины, которые привели к конфликту на Украине, но США и Европа отрицали эти предложения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин неоднократно предлагал урегулировать первопричины конфликта, предложения делались и в адрес американской стороны, до администрации Джо Байдена, в адрес Барака Обамы, указал Песков в интервью РБК, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что это был 2007 год.

    «Предлагалось всем, предлагалось всему миру. Но мы услышали жесткие отказы со стороны американцев вести разговоры на эту тему», – сказал Песков.

    Европа также занимала «жесткую» позицию, России указывали, что она «не должна совать свой нос в вопросах европейской безопасности, европейцы сами будут разбираться».

    Сам же Киев также не желал создавать рабочие группы по урегулированию.

    «Смотрите, мы с вами сейчас говорим о месте: Москва, Казахстан, Женева. Согласитесь, что это вторично. Путин говорит: «Хочешь встречаться? – Завтра буду встречаться». И дальше киевский режим начинает юлить», – указал представитель Кремля.

    Украина не захотела создавать рабочие группы по разрешению конфликта, о которых говорил руководитель российской переговорной группы Владимир Мединский.

    «Это все повисло в воздухе. Рабочие группы не созданы, более того – никакого ответа не получено. Никакого желания из Киева не проявлено», – заключил Песков.

    Ранее Песков указывал, что количество стран, начинающих понимать российскую позицию по украинскому конфликту, а также причины СВО, постоянно растет.

    Политолог Александр Асафов указывал, что большинство стран Глобального Юга признали позицию России по Украине.

    24 сентября 2025, 05:37
    Госдеп назвал время встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проведут переговоры в 19.00 мск в среду, следует из графика главы Годепа.

    «Секретарь Рубио встречается с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в 12.00 (19.00 мск)», – указано в графике.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что встреча состоится в среду, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что встреча Лаврова и Рубио на полях Генассамблеи ООН запланирована на среду. Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Недавно Китай впервые начал закупать подсанкционный российский СПГ, а теперь китайские суда стали заходить в крымский порт Севастополь. КНР начала смелее нарушать западные санкции. И это может говорить о кардинальной смене стратегии Китая, который раньше осторожничал, а теперь готов пойти на более острую конфронтацию с США. Однако есть и второй – менее выгодный для России – вариант развития событий. Какой? Подробности

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    В ходе ночной атаки на российские регионы Украина активно применяла вместе с беспилотниками воздушные шары. Это не первый такой случай, но ранее подобные атаки не были массовыми. Как говорят эксперты, малоразмерные шары, замаскированные под метеозонды, могут сбрасывать бомбы, проводить разведку и перегружать средства ПВО. Но у России накоплен огромный опыт по противостоянию этой угрозе, с которой страна сталкивалась еще в советское время. Подробности

    Всего две недели продержала Польша полностью закрытой границу с Белоруссией. Уже в ночь на 25 сентября железнодорожный транзит по гигантской ж/д магистрали через всю Евразию будет снова открыт. Что заставило Варшаву пойти на попятную и почему перед нами не только пример русофобии, но и эпизод глобального противостояния между Китаем и США? Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

