Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.10 комментариев
Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио обсудили возможности урегулирования конфликта на Украине в продолжение договоренностей, достигнутых ранее на встрече в Анкоридже, сообщили в МИД России.
Лавров и Рубио обсудили урегулирование кризиса на Украине, опираясь на понимания, достигнутые ранее на Аляске. Была подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных решений, следует из сообщения МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Стороны провели «сверку часов» по всем аспектам двусторонней повестки, включая восстановление общественно-политических контактов и обсуждение перспектив возобновления плановой работы дипломатических миссий, сообщили в МИД России.
Было отмечено, что импульс, заданный президентами двух стран, важен для нормализации российско-американских отношений. По итогам встречи достигнута договоренность продолжать конструктивный диалог между внешнеполитическими ведомствами России и США.
Ранее Лавров провел встречу с госсекретарем США Рубио в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Выступление Лаврова на Генассамблее ООН запланировано на 27 сентября.