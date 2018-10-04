Подозреваемые в каннибализме задержаны в Ленобласти

В Ленинградской области задержали подозреваемых в убийстве и каннибализме 22-летнего мужчину и его 12-летнюю спутницу.

3 октября в поселке Новинка Ленинградской области в собственном доме обнаружили тело 21-летнего мужчины, сообщается на сайте Следственного комитета по Ленинградской области.

Согласно данным следствия, в ночь со 2 на 3 октября между хозяином дома и его гостями случился конфликт. В результате подозреваемый нанес потерпевшему в область шеи удары ножом, а после отчленил некоторые части тела погибшего.

По сведениям источника РИА «Новости» из силовых структур, голова убитого мужчины была обнаружена в печке, а куски его тела были уложены на сковороду. Источник предположил, что убийство могло быть совершено и с целью каннибализма. Версия об употреблении в пищу частей тела убитого проверяется следствием.

Принимавшая участие в расправе 12-летняя девочка допрошена как несовершеннолетний свидетель и помещена в специализированное учреждение для подростков.

Во время допроса подозреваемый подробно рассказал о совершенном преступлении. Задержанные познакомились хозяином дома в одном из кафе Санкт-Петербурга, после чего проживали у него в течение нескольких дней.

«В настоящее время следствием решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявления обвинения», – сообщает СК.