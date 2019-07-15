Диетологи предложили заменить мясо на кузнечиков и муравьев

Диетологи в качестве альтернативы мясу предложили есть кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых, так как обнаружили в них большое количество антиоксидантов и полезных веществ.

Как пишут ученые в журнале Frontiers in Nutrition, насекомые – это не только питательная, но и более полезная замена для мяса.

«Все давно понимают, что насекомые в будущем станут для нас отличным источником белка, ненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки. При этом никто не проверял, смогут ли они заменить апельсиновый сок и оливковое масло, а также другие источники важнейших антиоксидантов», – передает РИА «Новости» слова ученого из итальянского университета Терамо Мауро Серафини.

В настоящий момент на Земле живет около 10 млн видов насекомых, их совокупная масса примерно в 17 раз выше, чем у всех людей на Земле, и в восемь раз выше, чем у всех коров и свиней.

«Как минимум 2 млрд жителей Земли регулярно употребляет насекомых в пищу. Нам осталось убедить остальные 6 миллиардов в том, что это не такая уж и плохая идея. Если люди поймут, что их есть выгодно и полезно для них самих, нам не придется кого-либо принуждать для того, чтобы решить многие климатические и экологические проблемы», – рассказал ученый.

Ученые оценили полезность блюд из насекомых, убрав крылья и другие несъедобные части тела насекомых и пауков и размолов их тела. Подобные порошки ученые растворяли в жире или воде и измеряли, как много антиоксидантов они содержат.

Оказалось, что к примеру, тарантулы и скорпионы почти не содержали в себе веществ, подавляющих опасные реакции в клетках человека, а обычные кузнечики, муравьи, а также цикады, гусеницы шелкопряда и африканских бабочек оказались невероятно полезными. Они содержали в себе в два раза больше антиоксидантов, чем апельсиновый сок и оливковое масло.

Напомним, в июне диетолог сказал, кому будет полезна шаурма.