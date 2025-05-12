Ученые в Нидерландах сократили срок жизни Вселенной

Ученые: Вселенная распадется на триллион лет раньше, чем прогнозировалось раньше

Tекст: Ирма Каплан

Исследование специалистов из Университета Неймегена имени святого Радбода Утрехтского в Нидерландах радикально пересматривает сроки распада Вселенной. Эксперты подсчитали, что белым карликам потребуется не 10 в 100 степени лет, а 10 в 78 степени лет, чтобы полностью исчезнуть, похожего на излучение Хокинга, сообщил портал Eurekalert. Это на триллион лет раньше.

Новое исследование эксперта по черным дырам Хейно Фальке, квантового физика Михаэля Вондрака и математика Вальтера ван Суйлекома является продолжением статьи 2023 года, в которой они показали, что не только черные дыры, но и другие объекты, такие как нейтронные звезды, могут «испаряться» посредством процесса, похожего на излучение Хокинга.

«Конец Вселенной наступит примерно через 10 в 78 степени (1 с 78 нулями), если учитывать только излучение, подобное хокинговскому. Это время, которое требуется белым карликам, самым стойким небесным телам, чтобы распасться посредством излучения, подобного хокинговскому», – заявили ученые на страницах Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Ведущий автор исследования Хайно Фальке отметил, что конец Вселенной, как оказалось, наступит гораздо раньше, чем ожидалось, но это все равно займет очень много времени.

В новой работе ученые рассчитали сроки «испарения» десяти различных космических объектов, основываясь на переосмыслении излучения Хокинга в идеальных условиях.

Результаты новых исследований показали, что нейтронные звезды и черные дыры распадаются примерно за 10 в 67 степени лет, несмотря на разницу в их гравитационных свойствах. По словам Майкла Вондрака, черные дыры «поглощают часть собственного излучения, что тормозит процесс» их исчезновения.

Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, известные физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо, представили математическое обоснование библейского сотворения мира, использовав концепцию «цепочек Маркова» для объяснения порядка, возникающего из первоначального хаоса.

При этом в 2023 году вропейские и канадские космологи пришли к выводу, что текущие размеры Вселенной очень близки к ее обозримым границам, которые составляют порядка 46 млрд световых лет, что значительно сужает возможные размеры мироздания