Космологи открыли свидетельства небольших размеров всей Вселенной в целом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в исследовании, многие космологические модели и теории предполагают, что Вселенная обладает очень большими или даже бесконечными размерами, исследователи обнаружили свидетельства того, что на самом деле мироздание обладает относительно скромными масштабами, которые не сильно далеки от текущих границ обозримой Вселенной, передает ТАСС.

К такому выводу пришли руководитель научной группы в Институте гравитационной физики в Потсдаме (Германия) Жан-Люк Ленерс, а также научный сотрудник Института Периметра в Ватерлоо (Канада) Джером Квентин в ходе изучения того, насколько быстро могли расширяться границы Вселенной в первые мгновения ее существования, когда этот процесс протекал со сверхсветовой скоростью.

Поиски границ Вселенной Квентин и Ленерс заинтересовались тем, какими размерами будет обладать Вселенная с учетом всех квантовых и макрофизических факторов, влияющих на устройство материи в ней и характеристики ткани пространства-времени. Для получения подобных сведений космологи просчитали при помощи уже существующих космологических теорий базовые параметры Вселенной, в том числе кривизну пространства и доли темной материи и темной энергии.

Эти значения ученые сравнили с данными, которые были получены зондом «Планк» и наземным экспериментом BICEP при изучении реликтового излучения, своеобразного «эха» Большого взрыва, а также с другими наблюдениями за свойствами мироздания. Данные расчеты показали, что «плоскую» кривизну пространства, а также текущую температуру космоса и некоторые другие его свойства можно объяснить только в том случае, если фаза сверхбыстрого расширения границ мироздания длилась относительно недолго.

По словам космологов, это говорит о том, что общий размер Вселенной сопоставим с ее обозримыми границами, которые мы способны увидеть при помощи любых телескопов и других наблюдательных систем. В частности, наблюдения за реликтовым излучением при помощи «Планка» и BICEP указывают на то, что размеры обозримой Вселенной составляют порядка 46 млрд световых лет.

Расчеты Ленерса и Квентина показывают, что общий размер Вселенной превышает эту отметку лишь в несколько раз.

Ранее обсерватория «Спектр-РГ» обнаружила в созвездии Гидры пока самые крупные останки сверхновой, расположенной далеко за границами диска Млечного Пути.