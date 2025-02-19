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Физики нашли математическое доказательство «сотворения мира по Библии»
Известные физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо, представили математическое обоснование библейского сотворения мира, использовав концепцию «цепочек Маркова» для объяснения порядка, возникающего из первоначального хаоса.
Физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо в статье под названием «Как создать Вселенную», предложили математическое описание сотворения мира, используя теорию вероятностей русского математика Андрея Маркова. В их исследовании Вселенная возникает из хаоса, но благодаря цепочкам Маркова формируются стабильные зоны, где законы физики действуют упорядоченно, пишет «Комсомольская правда»,
Марковские цепи, как объясняют ученые, создают стабильные области в хаотическом пространстве, которые невозможно разрушить. Эти области становятся основой для возникновения материи, звезд и планет. В отличие от антропоморфного образа Бога в Библии, физики описывают организующее начало как энергию и вибрацию, действующую незаметно.
Исследование также затрагивает идеи гармонии, предложенные Пифагором, и теорию естественного отбора Ли Смолина, предполагающую, что в процессе эволюции законы физики отсеивали неустойчивые состояния. Несмотря на стабильность нашего мира, Бассани и Магейхо замечают, что изменения неизбежны, и Вселенная может вновь стать хаотичной.
Физики также обсуждают возможные изменения законов физики, ссылаясь на исследования 2021 года, которые указывают на возможные изменения в физических константах. Они отмечают важность поддержания «тонкой настройки» сил, чтобы Вселенная оставалась стабильной.
Ранее космологи обнаружили свидетельства небольших размеров всей Вселенной, а исследователи из Университета штата Северная Каролина разработали теорию пространства-времени, которая, по их мнению, превосходит теорию относительности в объяснении устройства мира.