Академик Сергеев объяснил значение изучения нейтрино

Академик Сергеев: Изучение нейтрино раскроет тайны темной материи и энергии

Tекст: Ольга Иванова

«Нейтрино по-прежнему продолжает оставаться самой загадочной частицей, с изучением свойств которой будут связаны разгадки самых главных тайн Вселенной, в том числе темной материи и темной энергии», – заявил Сергеев, комментируя вручение Нобелевской премии по физике за изучение нейтрино.

Он отметил, что любые новые результаты в области исследования нейтрино, в том числе частиц высоких энергий из дальнего космоса, за которые была присуждена Нобелевская премия, имеют огромное значение для науки, сообщает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стало известно имя лауреата Нобелевской премии по физике 2026 года.

В понедельник были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины.

В прошлом году награда была присуждена за работы по квантовой физике.