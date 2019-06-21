Диетолог сказал, кому будет полезна шаурма

«Президентам – зрелым, как Путин, и таким молодым, как Зеленский, употребления шаурмы лучше избежать», – заявил газете ВЗГЛЯД диетолог Михаил Гинзбург. Так он прокомментировал рекламу шаурмы, прозвучавшую из уст блогера Амирана Сардарова во время прямой линии с Владимиром Путиным. Врач рассказал, кому в принципе шаурма может быть полезна, а кому вредна.

По мнению диетолога, шаурма уместна для людей с анемией, выздоравливающим после большой кровопотери, людям с угнетенным иммунитетом, а также истощенным детям после лечения глистов.

«В ней много мясного белка, есть пищевые волокна: капуста, лучок. Есть сложные углеводы в виде лавашика», – пояснил диетолог.

Также шаурма может быть не очень вредна «для мужиков, занимающихся тяжелым физическим трудом: лесорубам и тем, кто укладывает плитку», считает Гинзбург. «Потратил энергию, отошел в сторонку и съел на свежем воздухе шаурму», – привел пример собеседник.

А вот президентам, «зрелым, как Путин, и таким молодым, как Зеленский», ее употребления лучше избежать, уверен диетолог. «Даже если ее приготовят специально из индейки и из самых свежих, полезных продуктов, есть ее можно не более одного-двух раз в месяц», – считает врач.

Для людей умственного труда, без особо подвижного образа жизни, людям категории 40+, с признаками метаболического синдрома, а также тем, кто не хочет стареть слишком рано, шаурма вредна, уверен собеседник. «В ней много белка, жира пережаренного мяса, что крайне не полезно», – пояснил эксперт.

Особенно опасна шаурма в жару, подчеркнул Гинзбург. «Она может стать источником сальмонеллеза, пищевой токсико-инфекции и дизентерии. Эти инфекции очень любят продукты, из которых она сделана, и при их неправильном хранении легко могут себя проявить. Это русская рулетка, только в барабане патронов не один на шесть, а один на шестьдесят шесть, но все равно он может стрельнуть, и закатишься куда-нибудь в клинику инфекционных болезней», – предупредил диетолог.

Маленькие помещения без раковины, в которых обычно готовится шаурма, по мнению Гинзбурга, тоже не добавляют ей пользы и делают ее, безусловно, опасной.

«Это проблема уличной еды в целом: сырье – абы какое, хранится не по правилам. Самый простой способ сделать еду дешевой, но вкусной, это напихать туда соли, жира и специй, что дешево, но очень вредно. И это я вам еще про пальмовое масло не рассказал!» – заключил собеседник.

Напомним, блогер Амиран Сардаров в рамках прямой линии с президентом Владимиром Путиным, прорекламировал свою шаурму.

Футболист сборной России Артем Дзюба, который находился в студии во время прямой линии, по мнению блогеров, нецензурно выругался после саморекламы блогера. Он покачал головой и произнес, по всей вероятности, нецензурное слово, которое означает безвыходное положение.

После прямой линии блогер решил назвать блюдо в своем кафе «Шаурмой для Путина».

А ранее президент Украины Владимир Зеленский разместил у себя в Instagram фото с шаурмой, которое подписал: «Если у тебя напряженный график, шаурма тоже может быть решением».