Блогер после прямой линии решил назвать блюдо в своем кафе «Шаурмой для Путина»

Блогер Амиран Сардаров после рекламы своей шаурмы в разговоре с президентом России Владимиром Путиным решил назвать блюдо в своем кафе «Шаурмой для Путина».

По его словам, «это второй кейс после «Вятского кваса». Он заявил о «самой дорогой рекламной интеграции в мире», передает РИА «Новости».

«Назову обязательно «Шаурма для Путина», – сказал блогер.

Напомним, Сардаров перед тем, как задать вопрос Путину, прорекламировал свою шаурму.

В рамках большой ежегодной пресс-конференции в 2014 году журналист из Кировской области Владимир Маматов задал вопрос президенту о «Вятском квасе».

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