Дзюба нецензурно выругался на рекламу шаурмы в ходе «прямой линии»

В Сети обсуждают реакцию футболиста сборной России Артема Дзюбы, который в студии прямой линии нецензурно высказался после саморекламы шаурмы от блогера Амирана Сардарова. Слова спортсмена пользователи соцсетей прочли по губам.

«В Москве у меня самая вкусная шаурма», – сказал Амиран Сардаров перед тем, как задать вопрос.

В этот момент трансляция выхватила лицо Дзюбы, который покачал головой и произнес, по всей вероятности, нецензурное слово, которое означает безвыходное положение.

Артем Дзюба реагирует на шаверму Амирана.



Артем, мы все понимаем. pic.twitter.com/ApVZn6Pn63 — Breaking Mash (@BreakingMash) 20 июня 2019 г.

Впрочем, в Сети в шутку предположили, что на самом деле Дзюба поправил Амирана, назвав «шаурму» «шавермой», как называют ее в Петербурге, где он играет за «Зенит».