Скандальный сутенер даже из могилы топит репутацию британской монархии

Британская королевская семья переживает невиданное потрясение. Принц Эндрю, сын Елизаветы II, отстранен от королевских обязанностей из-за связанного с педофилией скандала и собственного интервью по этому поводу. А все из-за сутенера-миллионера Джеффри Эпштейна, чья загадочная смерть до сих пор привлекает много внимания. Что же произошло?

Джеффри Эпштейн умер 10 августа 2019 года, и смерть его сразу породила вопросы (газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом).

Дело в том, что в тюрьме загадочный мультимиллионер содержался под круглосуточным наблюдением. В его камере постоянно горел свет. После странного случая в июле, когда его нашли на пороге камеры с порезанным горлом, наблюдение было еще усилено. Однако никакие меры предосторожности не помогли. 10 августа Эпштейна нашли в камере мертвым. По предварительным данным, он повесился. Однако дальнейшее расследование показало, что не все так просто.

Главный патологоанатом Нью-Йорка Барбара Самсон выдала заключение, в котором утверждалось, что Эпштейн покончил самоубийством. Однако брат погибшего пригласил другого специалиста. Патологоанатом Майкл Бейден, осмотрев тело погибшего, обнаружил сразу три перелома в области шеи. Такие повреждения чрезвычайно трудно получить при суициде. Бейден заявил, что эти переломы характерны, скорее, для убийства.

Параллельно выяснилось, какой невероятный бедлам царил в нью-йоркской тюрьме, где сидел Эпштейн. Почему-то накануне его смерти, сокамерника перевели в другое помещение, и наш герой остался в камере один. Каждые полчаса к его двери должен был подходить охранник, проверять его состояние и фиксировать проверку в специальном журнале. Вместо этого оба охранника спали всю ночь напролет – за столом в коридоре в пяти метрах от камеры Эпштейна. В ночь его гибели они проспали несколько часов подряд, а результаты проверок в журнале просто подделали.

Перед камерой Эпштейна были расположены две видеокамеры, но в ночь его смерти обе не работали. Видеозаписывающее устройство в его камере работало, но пленка с нее оказалась «нечитаемой». Все это можно было бы списать на обычное раздолбайство тюремной администрации, однако на руках у Эпштейна и в материалах его дела находился компромат буквально на всю мировую элиту.

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Давний друг владельца фирмы нижнего белья Victoria’s Secret регулярно приглашал несовершеннолетних девушек от 14 лет на кастинги моделей. Эти кастинги проводились в его нью-йоркском доме и поместье в Палм-Бич и обычно заканчивались оргиями с участием высокопоставленных знакомых Эпштейна. В число «друзей» сутенера входили едва ли не все ведущие политики и олигархи мира.

В 2008 году Эпштейна уже обвиняли в организации проституции и совращении несовершеннолетних. Но тогда он благодаря своим связям выкрутился. В 2019 году прокуратура вновь добилась его ареста. Сегодня в деле Эпштейна насчитывается более 10 тысяч страниц. В показаниях жертв упоминаются члены английской королевской семьи, Билл Клинтон, саудовский принц Мохаммед бен Султан, экс-премьер Израиля Эхуд Барак, известнейший адвокат США и профессор Гарварда Алан Дершовиц.

Показания патологоанатома Бейдена поразили американскую общественность. В соцсетях опять стал популярен хэштег «список трупов Клинтонов», намекающий на то, что люди, обладавшие компроматом на чету политиков, зачастую погибали при таинственных обстоятельствах.

Фраза «Эпштейн не убивал себя» в одночасье стала мемом.

Ее повторяют в телеинтервью, цитируют в соцсетях, подписывают ей мэйлы, обыгрывают в комиксах. Болельщики разворачивают такие плакаты на бейсболе и баскетболе. Калифорнийский пивной завод разместил эту фразу на банках со своим пивом.

Все это выглядит, как осторожный, нерешительный, но все-таки внятный политический протест. Общественность как бы намекает чете Клинтонов, что непонятные «самоубийства» уже несколько приелись и требуют расследования. Тем более, что аккурат накануне гибели Эпштейна прокуратура опубликовала материалы из его дела, в которых упоминались свидетельские показания женщины, работавшей в поместье сутенера, где постоянно находились десятки несовершеннолетних девушек. Она показала, что несколько раз встречала в доме Билла Клинтона.

Однако внезапно шум по поводу не убивавшего себя Эпштейна переключился в другое русло. Журналистка Би-би-си взяла интервью у принца Эндрю, младшего сына королевы Елизаветы II и активного тусовщика, прозванного в свете «принцем вечеринок». Незадолго до этого в рамках расследования дела Эпштейна были опубликованы показания Вирджинии Робертс. Девушка показала, что в 2001 году встречалась с принцем в Лондоне. Их свела подружка Эпштейна (и по совместительству бывшая любовница принца) Жислен Максвелл. Робертс ужинала и танцевала с принцем Эндрю, а потом занималась с ним сексом в доме Жислен в Белгравии. На тот момент девушке было 17 лет.

Неизвестно, какая светлая голова посоветовала принцу опровергнуть все слухи о себе в интервью, но его попытка оправдаться обернулась чудовищным провалом. «Испанский стыд» обеспечен каждому, кто ознакомится с этим текстом. «Вы когда-нибудь встречались с Вирджинией Робертс?» – спрашивает его журналистка. – «Нет», – отвечает он. – «Но она предоставила фото, на котором вы изображены вдвоем, и вы держите ее за талию», – «Да, предоставила.» – «Так как же вы это объясните?» – «Я не могу… Я не… У меня нет… Я просто ничего не помню об этом фото...».

Журналистка раз за разом подлавливает его на лжи, а принц Эндрю не умеет дать ни одного правдоподобного объяснения.

Несмотря на все его увертки, выясняется, что он многие годы близко дружил с Эпштейном, с которым его свела Жислен Максвелл. Что он навещал его поместье во Флориде несколько раз в год. Будучи в Нью-Йорке, обязательно останавливался в его доме, а также летал его самолетом на его частный остров, который местные жители прозвали «педофильским островом».

Принц Эндрю добился приглашения Эпштейна в королевские замки Англии и представил его членам своей семьи. Он занимался сексом минимум с двумя девушками Эпштейна. Он продолжал дружить с сутенером даже тогда, когда тот признался в своих преступлениях. Освобождение Эпштейна из тюрьмы они отпраздновали шикарным ужином, на котором принц Эндрю был почетным гостем.

Интервью «принца вечеринок» натурально взорвало британское общество. Эндрю не выразил ни малейшего раскаяния и даже не попытался извиниться перед жертвами вип-проституции. Он бесконечно лгал, причем делал это крайне неискусно. Королевский сын моментально стал «токсичным». Общественность бранила его в соцсетях.

Банк Барклиз, Английский национальный балет и другие крупные компании, у которых были заключены с ним контракты, стали отказываться от его услуг. В таблоидах и ток-шоу бесконечно обсуждалось его несчастное интервью, и иначе, чем «позором королевской семьи», его не называли. В конце концов, Елизавета II вызвала к себе блудного сына и отрешила его от всех публичных обязанностей, заодно лишив ежегодной «зарплаты» в 249 тысяч фунтов в год. Но было уже поздно.

Волна возмущения пошла по всему миру и, что интересно, больше всего негодовали американские СМИ. Особенно отличались масс-медиа, аффилированные с Демпартией, и их можно понять. Обсуждение грехов члена британской королевской семьи удивительно вовремя уводит общественное мнение от накопившихся вопросов к Биллу Клинтону, который тоже десятилетиями был «лепшим другом» Эпштейна и не раз навещал его на «педофильском острове». Получается, что, сознательно или нет, но

британская телевещательная корпорация Би-би-си умело обслужила интересы американской Демпартии, подняла «гнев масс» и ловко перенаправила его на королевскую семью Британии.

Сегодня сына Елизаветы II ждут в Нью-Йорке для дачи показаний по делу Эпштейна. Высокопоставленный источник в ФБР подтвердил, что если Эндрю не приедет на допрос сам, то фэбэровцы заявятся к нему в Британию по месту его проживания. Пока что принц проходит как свидетель по делу, однако, в принципе, ничто не мешает американцам присвоить ему статус подозреваемого.

Скандал вокруг высокопоставленных педофилов только набирает обороты. В перспективе он может превзойти пресловутое движение MeToo и привести к жесткой чистке на самых верхах мировой элиты. Эпштейн умер, но дело его живет.