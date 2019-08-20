Американский миллиардер-педофил написал завещание за два дня до самоубийства

Совершивший самоубийство в тюрьме американский финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до случившегося, сообщают СМИ со ссылкой на судебные документы.

По данным журналистов, Эпштейн оставил после себя примерно 600 млн долларов. Это активы финансиста в хедж-фондах и другие инвестиции. Средства будут храниться в недавно созданном трастовом фонде, пишет New York Post.

При подписании документа присутствовала адвокат Мариэль Миро, которая также является представителем защиты бывшего мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка.

«Что необычно, так это дата, тот факт, что все это было сделано всего за несколько дней до его смерти», – сообщил один из источников.

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Следствие утверждает, что дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию.

25 июля стало известно о встречах Эпштейна с Биллом Клинтоном в период, когда тот занимал пост президента США.

В тот же день миллиардера обнаружили на полу тюремной камеры с многочисленными переломами костей шеи. Проводившие вскрытие медики подтвердили, что смерть Эпштейна наступила в результате повешения.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что таинственная смерть миллиардера-педофила бросает тень на всю американскую элиту.