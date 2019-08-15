В доме миллиардера-педофила Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье

Портрет 42-го президента США Билла Клинтона, изображенного в синем платье и красных туфлях, обнаружили в манхэттенском особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, пишет газета Daily Mail.

Платье, в котором Клинтон изображен в Овальном кабинете, похоже на платье Моники Левински, а также на наряд Хиллари Клинтон на церемонии вручения награды Кеннеди-центра. Бывший американский лидер улыбается, развалившись в кресле, и показывает пальцем на зрителя, передает РИА «Новости».

Сообщается, что картину написала художница Петрина Райан-Клейд. Копия или оригинал картины находились в особняке Эпштейна, пока не известно.

Женщина, побывавшая в особняке, заявила, что испытала шок, увидев портрет Клинтона. «Это была очень провокационная, сексуальная картина», – сказала она, добавив, что руки экс-президента США «были в странной позе».

Ранее стало известно о встречах Эпштейна с Биллом Клинтоном в период, когда тот занимал пост президента США.

Эпштейн, обвиняемый в торговле людьми и вовлечении в секс несовершеннолетних, покончил с собой в тюрьме. Предположительно, он повесился в своей камере.

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002–2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Следствие утверждает, что дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что таинственная смерть миллиардера-педофила бросает тень на всю американскую элиту.