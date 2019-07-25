СМИ рассказали о встречах сводника для педофилов с Биллом Клинтоном

СМИ сообщили, что американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, неоднократно бывал в Белом доме во времена президентства Билла Клинтона.

Издание Daily Beast со ссылкой на источники и открытые данные сообщает, что Эпштейн неоднократно посещал Белый дом при Билле Клинтоне. Так, в 1993 году он был среди приглашенных на приеме четы Клинтон для доноров Исторической ассоциации Белого дома, передает РИА «Новости».

Кроме того, Эпштейн минимум трижды встречался в Белом доме с президентским советником Марком Миддлтоном, однако детали тех разговоров неизвестны.

Ранее СМИ США сообщали, что Эпштейн сблизился с семьей Клинтон уже после того, как 42-й президент США покинул Белый дом, а о связях миллиардера и бывшего американского лидера во время президентства известно не было.

«Экс-президент Клинтон ничего не знает о тех ужасных преступлениях, в которых сознался Джеффри Эпштейн во Флориде несколько лет назад, и тех, в совершении которых его недавно обвинили в Нью-Йорке. Любые заявления об обратном не соответствуют действительности и несерьезны», – заявил официальный представитель Клинтонов Энджел Уренья.

Ранее сообщалось, что Эпштейна нашли на полу тюремной камере «в полубессознательном состоянии» с повреждениями на шее.

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Следствие утверждает, что дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию.

На фоне ареста Эпштейна об уходе в отставку объявил министр труда США Александр Акоста. Его критиковали за то, что в 2008 году он позволил Эпштейну избежать жесткого наказания за надругательства над несовершеннолетними.