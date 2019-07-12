Министр в США подал в отставку из-за секс-скандала

Министр труда США Александр Акоста после ареста миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, объявил о намерении покинуть свой пост в течение недели.

Акоста заявил об отставке во время совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс- конференции в Вашингтоне. Там министр заявил, что СМИ уделяют скандалу большое внимание, передает ТАСС.

«Я считаю, что Министерству труда США следует сосредоточивать внимание не на Эпштейне, а на чрезвычайно благоприятной ситуации в экономике», – сказал он.

Акоста также отметил, что ранее уведомил о своем решении Дональда Трампа. Глава государства сообщил, что не настаивал на отставке, так как Акоста «очень хорошо выполнял свои обязанности».

Напомним, Акосту обвиняли в том, что он в 2008 году, являясь прокурором Южного округа Флориды, позволил Эпштейну избежать жесткого наказания за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних.

Тогда Эпштейн признал свою вину в менее тяжелом преступлении и провел в тюрьме около 13 месяцев.

Однако 6 июля 2019 года он был арестован по обвинению в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации.