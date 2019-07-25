Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме

Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.

У миллиардера были зафиксированы повреждения кожи на шее, передает ТАСС.

Телеканал сообщает, что финансист, предположительно, мог совершить попытку самоубийства. Кроме того, как сообщают два источника, не исключается, что на Эпштейна мог напасть другой узник.

Рассматривается также версия о том, что он мог попытаться инсценировать попытку самоубийства, чтобы добиться улучшения условий содержания.

Эпштейна арестовали в Нью-Йорке 6 июля. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет. Следствие утверждает, что дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию.

На фоне ареста Эпштейна об уходе в отставку объявил министр труда США Александр Акоста. Его критиковали за то, что в 2008 году он позволил Эпштейну избежать жесткого наказания за надругательства над несовершеннолетними.