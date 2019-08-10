Обвиняемый в секс-торговле миллиардер покончил с собой в тюрьме

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле людьми и вовлечении в секс несовершеннолетних, покончил с собой в тюрьме.

Инцидент произошел минувшей ночью. Эпштейна держали в тюрьме в Нижнем Манхэттене в ожидании суда, передает РИА «Новости» со ссылкой на АВС.

«Финансист Джеффри Эпстин покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов», – сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что Эпштейна нашли на полу тюремной камере «в полубессознательном состоянии» с повреждениями на шее.

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Следствие утверждает, что дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию.

На фоне ареста Эпштейна об уходе в отставку объявил министр труда США Александр Акоста. Его критиковали за то, что в 2008 году он позволил Эпштейну избежать жесткого наказания за надругательства над несовершеннолетними.