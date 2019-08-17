Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила

Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.

По данным Associated Press, проводившие вскрытие медики подтвердили, что смерть Эпштейна наступила в результате повешения, передает ТАСС.

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002–2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Следствие утверждает, что дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию.

25 июля стало известно о встречах Эпштейна с Биллом Клинтоном в период, когда тот занимал пост президента США.

В тот же день миллиардера обнаружили на полу тюремной камеры с многочисленными переломами костей шеи. Судмедэксперты поставили под сомнение причину смерти Эпштейна, указав на характерные признаки удушения.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что таинственная смерть миллиардера-педофила бросает тень на всю американскую элиту.