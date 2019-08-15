Судмедэксперты усомнились в причине смерти миллиардера-педофила Эпштейна

При вскрытии тела покончившего с собой американского миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними, были обнаружены множественные переломы костей в области шеи.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с результатами вскрытия, сообщает, что, например, перелом подъязычной кости чаще всего встречается при удушении жертвы, передает «Интерфакс».

Главный судмедэксперт Нью-Йорка Барбара Сэмпсон, которая проводила вскрытие, указала в графе причины смерти «выясняется».

Отвечая на вопрос о травмах шеи, она заявила, что по какому-то одному параметру делать выводы о произошедшем нельзя.

Специалисты, проводившие вскрытие, уже запрашивают дополнительную информацию, касающуюся жизни Эпштейна в последние часы.

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002–2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек.

Следствие утверждает, что дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию.

Миллиардер покончил с собой в тюрьме. Предположительно, он повесился в своей камере.

В августе стало известно, что в его доме нашли портрет Билла Клинтона в платье. До этого стало известно о встречах Эпштейна с Биллом Клинтоном в период, когда тот занимал пост президента США.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что таинственная смерть миллиардера-педофила бросает тень на всю американскую элиту.