ФБР начало искать компромат на сына королевы Британии

ФБР расширило расследование против американского миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна и может в результате получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю.

Американские следователи хотят выявить больше жертв Эпштейна. Ожидается, что в ближайшие пару месяцев будут проводиться допросы предполагаемых жертв, пишет Times.

Источник издания в минюсте США сообщил, что «расследование сосредоточено на нескольких потенциальных жертвах в надежде, что они могут предоставить более подробную информацию о принце Эндрю и его связи с делом Эпштейна».

Напомним, Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля. По версии прокуратуры, он в 2002–2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, которые подвергались домогательствам и сексуальному насилию.

В августе Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере.