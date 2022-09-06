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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?

    Лиз Трасс имеет лучшие шансы добить Британию

    Как утверждают коллеги Трасс, ее амбиции значительно превышают ее способности
    		   6 сентября 2022, 17:10
    Фото: REUTERS/Peter Nicholl
    Текст: Дмитрий Бавырин

    После встречи с королевой Лиз Трасс официально стала новым премьер-министром Великобритании. Уже сейчас она крайне непопулярна, хотя разбрасывается деньгами и обещаниями, включая обещание добиться военного поражения России. Меж тем все может сложиться ровно наоборот – и победа Трасс сильно поспособствует поражению самой Великобритании.

    Последний раз Британию так лихорадило во времена первого срока Маргарет Тэтчер. Ставшая уже шаблоном фраза «рекордная за 40 лет инфляция» имеет в виду как раз ту пору.

    Разница в том, что тогда «железная леди» с бесстрастностью экономки порезала расходы и вывела страну из кризиса – да так, что поклонники называют это «возрождением Соединенного Королевства». А Лиз Трасс, до смешного настойчиво копирующая Тэтчер в словах, жестах и одежде, британскую экономику, скорее всего, добьет

    Прорываясь к вершине власти на коне бессовестного популизма, она обещала нации снижение налогов (в том числе НДС – сразу на 15%), от чего у ее оппонента – бывшего канцлера казначейства (сиречь главного бухгалтера страны) Риши Сунака глаза лезли на лоб. В отличие от Трасс, он отдает себе отчет о состоянии британского кошелька, которому еще предстоит сильно поистратиться под натиском энергетического кризиса.

    Плана борьбы с оным (уже названным «национальной катастрофой») у Трасс, кстати, пока нет, если не считать раздачи «вертолетных» денег. Новый премьер обещает обнародовать свою «смелую стратегию» в течение недели.

     Однако не имеет особого значения, что Трасс говорит или обещает сейчас. Ее популизм – логичное продолжение ее карьеризма и гибкости: она неоднократно меняла свое мнение на противоположное тогда, когда это было выгодно.

    К консерваторам, например, переметнулась от либералов – третьей партии в Британии, а в их рядах успела побороться не только за «легалайз», но и за упразднение монархии.

    Точно так же она перекрасилась из яростных противников выхода Британии из ЕС в ярые сторонники. Так Трасс попала на хороший счет к Борису Джонсону, который отписывал ей все приоритетные направления во внешней политике, кроме отношений с США. В кабинете министров считалось, что эта упрямая, скандальная, хитрая женщина, уже успевшая поруководить шестью министерствами, умеет добиваться того, чего хочет.

    Она даже мужу изменила так, что он ее потом простил.

    Теперь Трасс добилась вообще всего, причем получила бразды правления не от партийных элит, а непосредственно от народа – рядовых членов партии. На протяжении пяти туров голосования «в верхах» стабильно лидировал финансовый вундеркинд Сунак, но в шестом туре голосуют все члены партии. Для британцев попроще Сунак слишком холеный, слишком богатый, может быть даже слишком черный (о подспудном расизме британского народа наверняка напишут в левой The Guardian), а Трасс с ее раздачей денег и ездой на танке вдоль российской границы пыталась казаться чаву в доску своей.

    Как политик она гораздо ближе к Дональду Трампу, чем может показаться из России. Ее победа – своего рода бунт партийных низов против разжиревших бонз (и одновременно – победа Бориса Джонсона; обстоятельства не позволяли ему назначить преемника или публично поддержать фаворита, но Трасс для него лучший кандидат, из возможных).

    Как и миллиардер из Нью-Йорка, Трасс сыплет обещаниями на грани фола и вовсю заигрывает с ксенофобией, обещая выйти из оставшихся общеевропейских институтов в том случае, если это будет мешать депортации мигрантов.

    Как и от Трампа, от Трасс потрясывает политиков Евросоюза, что мало кто замечает теперь, в период объединения Запада против России. Но в ходе развода с континентальной Европой она выпила у брюссельцев немало крови, а теперь выпьет еще больше – и на том спасибо.

    При этом она обещает резко увеличить военный бюджет и добиться «поражения России на Украине» или хотя бы «деградации российской экономики». Но, кстати говоря, не потому, что является по природе своей особо яростной русофобкой, по крайней мере, это не прослеживается в ее жизненном пути. Возможно, тут она тоже верна себе и считает, будто для нее это сейчас выгодно и соответствует образу борца – с позабывшими о народных чаяниях боссами внутри страны или «смертельной угрозой» где-то за морем (слабые познания Трасс в истории и географии Восточной Европы общеизвестны).

    Она британка – и этого достаточно. Россия сейчас конфликтует не с Трасс, не с Джонсоном, не с Сунаком и не с Ее Величеством, а с Британией как таковой, точнее, со стремлением ее правящего класса вновь утвердиться на мировой арене за счет РФ (кстати, уже после победы Трасс выяснилось, что эту версию о мотивах Лондона разделяет глава МИД России Сергей Лавров). 

    В то же время переезд Трасс на Даунинг-стрит устраивает Россию больше, чем переезд того же Сунака.

     Во-первых, потому что он индуист и зять «отца индийского айти», что открывало определенные перспективы для налаживания британско-индийских отношений, что означает порчу российско-индийских.  

    Во-вторых, потому что именно сейчас Британия слаба и продолжает слабеть, а Трасс не кажется компетентной для того, чтобы хотя бы затормозить этот процесс (в отличие, опять же, от отличника Сунака). 

    Зато она амбициозна, смела и непредсказуема, что может сделать ее разрушительной силой для Соединенного Королевства, которое грозит в буквальном смысле затрещать по швам – победой Трасс показательно недовольны и в Шотландии, и в Северной Ирландии

    В Британии, кстати, тоже. Трасс еще не успела возглавить правительство, но уже стала непопулярным премьером. По результатам опроса YouGov, ее избранию «очень рады» 4% и «скорее рады» 18%, а 33% «очень разочарованы» при 17% «относительно разочарованных».

    Скорее всего, гибкость, популизм и Фортуна (трудно отрицать, что пока она на стороне Трасс) не изменят самого популярного прогноза о перспективах нового премьер-министра Ее Величества. Трасс – премьер-камикадзе. Она должна в буквальном смысле творить чудеса, чтоб удержаться на посту больше двух лет. Январь 2025-го крайний срок для новых выборов, которые консерваторы почти с гарантией проиграют лейбористам, но вероятнее, что на Трасс «повесят всех собак» задолго до этого. 

    На ваш взгляд

     
    Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?



    Обсуждение:  21 комментарий
      

    Сомнительно, что даже смена партийности британской властью хоть сколько-нибудь существенно повлияет на характер отношений Москвы и Лондона. Но Москва имеет основания рассчитывать, что новый премьер-министр Ее Величества наделает на родине дел с такими последствиями, какие сама обещает России и российской экономике. Как утверждают менее удачливые однопартийцы Трасс, амбиций у нее гораздо больше, чем способностей. 

    Главное, чтоб на ядерную кнопку не нажала. А то ведь хвастается, что и это тоже может.

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