Американские налоговики раскроют тайны британской королевы

Один из самых больших секретов Великобритании – доходы и расходы ее королевской семьи – похоже, недолго еще будет оставаться секретом. Неожиданную свинью своим новым родственникам подложила американская актриса Меган Маркл, вышедшая замуж за британского принца Гарри. Каким же образом это произошло?

Налоговая служба США предъявила претензии супруге принца Гарри актрисе Меган Маркл. Заодно в фокус внимания налоговиков попали активы и доходы ее новых родственников – королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского.

Выйдя замуж за английского принца и став герцогиней Сассекской, Меган Маркл осталась гражданкой США. Это позволило американским налоговикам начать изучение ее источников дохода. Как известно, США являются чуть ли не единственной страной в мире (тут компанию ей составляет только Эритрея), которая взыскивает со своих граждан налоги не по реальному проживанию, а по наличию гражданства. Даже если подданный США круглый год живет в той же Великобритании, это не освобождает его от уплаты налогов на родине.

Как и всякая американская гражданка, проживающая за рубежом, герцогиня Сассекская должна будет до 17 апреля следующего года заполнить декларацию по форме 8938, отослать ее в США и уплатить налог на любой доступный ей доход, «независимо от того, находится ли в ее собственности источник дохода».

Заковыристая формулировка означает, что налоги будут взимать не только с самой Меган Маркл (сегодня она «стоит» около 5 миллионов долларов), но и с доходов ее мужа. Принц Гарри унаследовал от своей матери, принцессы Дианы, около 25 миллионов долларов, находящихся в трастовом управлении. Каждый год траст уплачивает ему больше трехсот тысяч фунтов. От своего папы, принца Чарльза, Гарри получает ежегодно примерно по полтора миллиона долларов.

В налоговую декларацию попадут даже ювелирные украшения и дизайнерские наряды Меган Маркл – в том числе ее обручальное кольцо и свадебное платье. Кроме того, налогом обложат ее бесплатное проживание у родни.

Сегодня Меган со своим мужем имеют резиденцию в королевском Кенсингтонском дворце. По правилам, американские налоговики должны внести ренту за это жилье, которую герцогиня не выплачивает, в ее доход. Как рассчитать эту арендную плату, непонятно. Но если двухкомнатная халупа без центрального отопления в Лондоне сдается за несколько тысяч фунтов в месяц, нетрудно представить, что арендная плата за Ноттингемский коттедж на территории Кенсингтонского дворца может исчисляться миллионами фунтов в год.

Если только налоговая служба США этого захочет, она сможет разорить герцогиню Сассекскую буквально за несколько лет.

Однако и это еще не все. Главными спонсорами герцогской четы на сегодня являются королева Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский. Они предоставляют им дворцы и коттеджи для проживания, услуги обслуживающего персонала и средства передвижения. В соответствии с американским законом, налоговая служба США имеет право изучить источники доходов королевской четы Великобритании, чтобы уточнить размер дотаций, которые через них получает американская гражданка Меган Маркл.

Источники в придворных кругах сообщили британскому таблоиду Sunday Express: «У нас ожидают такой уровень финансовой прозрачности, с которым королевская семья еще никогда не сталкивалась. Это худший кошмар королевского дома».

Скандальная тема заинтересовала общественность. Королевской семье тут же припомнили пышную свадьбу Меган и Гарри. Виндзоры наотрез отказались раскрывать ее стоимость, однако специалисты по организации свадеб подсчитали, что она не могла обойтись налогоплательщикам дешевле 32 миллионов фунтов. К этому надо прибавить многомиллионные расходы на обеспечение безопасности – все они легли на плечи местных городских советов и полиции.

Еще более любопытно выглядят реальные активы королевской семьи Великобритании. За красивым слоганом «королева царствует, но не правит» веками скрывается то обстоятельство, что Елизавета II и ее родня по факту принадлежат к богатейшим кланам мира. Только принадлежащие Виндзорам земли на территории Британии оцениваются больше чем в миллиард долларов. К этому можно прибавить коронные драгоценности, коллекции произведений искусства, Букингемский дворец, замок Балморал и целую улицу Риджент-стрит в самом центре Лондона.

Большая часть земель и недвижимости считается собственностью Короны. Однако королевская семья активно ведет на них бизнес и пользуется доходами с этих земель. Из этих доходов формируется королевский грант – ежегодная «зарплата» Виндзоров. В этом году она составила 82 миллиона фунтов.

Кроме этого, у королевы есть ее «частный кошелек» – герцогство Ланкастерское, доходами с которого она распоряжается сама. Имеются и разнообразные инвестиции. Прошлогодний скандал с Paradise Papers показал, что миллионы фунтов из королевских доходов оказались спрятаны в офшоре на Каймановых островах – территории британской короны.

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Однако все официальные оценки состояния британской королевской семьи – это абсолютная условность. Главная претензия, которую предъявляют короне британские налогоплательщики, – это полная непрозрачность экономической жизни Виндзоров.

Критики монархии из движения «Республика» утверждают, что реально граждане Британии тратят на королевскую семью больше 300 миллионов фунтов в год – и это на фоне постоянного сокращения бюджетных расходов. Расходы по обеспечению безопасности всех членов королевской семьи просто невозможно оценить. Также лидеры «Республики» считают, что в парламенте и правительстве действует мощное лобби Виндзоров, которое при любой правящей партии обеспечивает им доступ к финансовым потокам.

Типичным английским туманом подернуты и налоговые дела Виндзоров. По закону, королева вообще ничего не обязана платить в казну. Однако считается, что с 1992 года она платит налог – и на свое имущество, и на доходы. Но как происходит этот процесс, как начисляются и выплачиваются налоги и в каком размере, – тайна сия велика есть. Налоговой декларации Елизаветы II общественность пока не видела.

Пока, по словам придворного источника газете Sunday Express,

«между Дворцом и Управлением ее Величества по налогам сложились поистине комфортабельные отношения: королевская семья изволит платить некоторый налог, а налоговый инспектор с благодарностью его принимает».

Грубое вмешательство Налоговой службы США в эти интимные отношения способно заметно снизить их «комфортабельность». Аналитики предполагают, что сейчас королевская семья будет настаивать, чтобы Меган Маркл побыстрее отказалась от своего американского гражданства. Пока она живет в стране по обычной визе супруги, но для нее могут ускорить процедуру получения гражданства Британии.

Отказаться от американского паспорта не так-то легко. Нужно пройти многочисленные согласования и выплатить разорительный налог – однако каждый год это решаются сделать все больше людей. Только в 2016 году от американского гражданства отказалось около 5,5 тысячи человек, и большая часть из них были как раз американцы, постоянно проживающие за рубежом. Каждый год число «отказников» растет на 25%. Самым громким случаем стал скандал с Борисом Джонсоном. В 2016 году британский политик отказался от американского гражданства после того, как налоговики прислали ему, как он выразился, «абсолютно безумные счета».

Неизвестно, какие скелеты в шкафу Налоговая служба США найдет у английской королевы. Однако и без американских налоговиков мир видит, что страна, позиционирующая себя как цитадель демократии, фактически принадлежит к богатому олигархическому клану, который распоряжается ей как своей вотчиной – без всякого контроля со стороны налоговых служб или простых граждан.