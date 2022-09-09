Стали известны подробности смерти Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II умерла до прибытия в замок Балморал двух своих сыновей принцев Эндрю и Эдварда, а также своего внука принца Уильяма, сообщает газета Mirror.

«Королева умерла до того, как принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард и Софи (графиня) Уэссекская прибыли в Балморал в четверг днем», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Самолет, на котором прибыли члены семьи в аэропорту Шотландии в 15.50 (17.50 мск). По данным телеканала Sky News, о смерти королевы стало известно в 16.30 по местному времени (18.30 мск) – об этом уведомили нового премьера Британии Лиз Трасс.

Также, как сообщает газета Daily Mail, внук королевы принц Гарри тоже прибыл в Шотландию уже после сообщения о смерти королевы. Дворец опубликовал официальное сообщение о смерти Елизаветы в 18.30 по местному времени (20.30 мск), а самолет принца Гарри приземлился примерно спустя 15 минут после этого.

Sky News пишет, что принц Гарри, предположительно, первым покинул Балморал в пятницу.

Между тем в Букингемском дворце сообщили, что королевский траур в связи с кончиной королевы Британии продлится до семи дней после похорон.

«После кончины Ее Величества королевы по желанию короля период королевского траура будет соблюдаться с настоящего момента до семи дней после похорон королевы», – сообщили во дворце, дата похорон будет объявлена «в надлежащее время».

Флаги в королевских резиденциях останутся приспущенными до 8.00 (10.00 мск) следующего дня после завершения траура. Королевские резиденции, в том числе сам Букингемский дворец и замок Балморал, будут закрыты для посещения, а также владения королевы закроются до похорон королевы.

Букингемский дворец также призвал всех желающих оставлять соболезнования в связи со смертью королевы онлайн на официальном сайте, поскольку книг соболезнований в королевских резиденциях не будет.

Траурный оружейный салют пройдет в Лондоне в 13.00 (15.00 мск). Будет выпущено 96 залпов – по одному на каждый год жизни королевы.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III. Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.