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27 сентября, вторник | Последнее обновление — 19:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных
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СМИ: США предложили Европе газ после ЧП с «Северными потоками»
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Вашингтон готов помочь европейским союзникам с поставками газа после ЧП с утечкой газа на «Северных потоках», заявил неназванный высокопоставленный представитель Белого дома.
«Я не собираюсь размышлять о причине. Я знаю, что наши европейские партнеры проводят расследование. Мы готовы оказать поддержку их усилиям», – сказал собеседник Associated Press, передает РИА «Новости».
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
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Названы возможные варианты диверсий на «Северных потоках»
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«Существуют сотни проектов подводных аппаратов, и многие из них могли бы совершить подобные диверсии даже в автономном режиме», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии, а в Кремле данную ситуацию назвали беспрецедентной.
«Учитывая нынешние технически возможности различных стран, разрушить нитки газопроводов несложно. В частности, существуют диверсионные подводные лодки с экипажем. Конечно, 100–150 метров – серьезная глубина для водолаза, но для профессионалов она не критична», – сказал военный эксперт, сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
«Причем, как мне кажется, подбирались к этим трубам именно под водой. В противном случае диверсантов могли бы засечь. Наверняка на подлодке не было трекера, который позволил бы отследить ее движение», – рассуждает собеседник.
Эксперт также не исключил использование необитаемого подводного аппарата (НПА), управляемого с надводного корабля по оптико-волоконному кабелю. «Сегодня разные страны разрабатывают сотни подводных аппаратов, среди которых есть пригодные для подобных задач. В большинстве своем они обладают элементами искусственного интеллекта, так что диверсию можно было совершить даже в автономном режиме», – заметил он.
«Судя по тому, что было три повреждения, это однозначно диверсия. Пока сложно назвать конкретного виновника. Но очевидно, что в первую очередь задеты интересы Европы и России. И тогда на ум приходят США и даже Великобритания. У последней, к слову, очень хорошо развита эта отрасль, так что они имели все возможности повредить газопроводы», – заключил Козюлин.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало
давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла
утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали
на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию беспрецедентной и требующей срочного разбирательства. «Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что информация о ЧП на «Северном потоке» поступила как от Газпрома, так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что за диверсиями могут стоять Соединенные Штаты. По мнению эксперта, Вашингтон таким образом пытается «сжечь мосты газового сотрудничестве Европы с Москвой».
Напомним, в 2021 году газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Северный поток» нуждается в военных методах защиты.
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Разрушения на «Северных потоках» назвали беспрецедентными
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Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», носят беспрецедентный характер, сроки восстановления пока оценить невозможно, сообщают в компании Nord Stream AG.
«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», – передает ТАСС заявление оператора.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Немецкая газета Der Tagesspiegel назвала возможной причиной падения давления в газопроводе целенаправленную диверсию.
Министерство по делам экономики и защиты климата Германии тем временем сохраняет спокойствие и сообщает, что падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» окажет какое-либо влияние на обеспечение снабжения страны энергией.
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Эксперт Юшков: США сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией
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«Единственная страна, которой может быть выгоден выход из строя сразу двух российских газопроводов, – США. Кроме того, они угрожали тем, что «Северного потока – 2» вскоре просто не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетике Игорь Юшков. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии и «беспрецедентных разрушениях».
«История выглядит дикой. Одно дело, когда повреждается одна нитка одного газопровода. Тогда инцидент можно было бы списать на технический брак при сварке стыков, на механическое повреждение якорем или что-то в этом роде. Но когда сразу три нитки выходят из строя, это сложно назвать случайностью», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник также отметил, что все трубы расположены довольно близко, но «случайно пропахать их якорем невозможно». «Надо учитывать тот факт, что ранее поступали угрозы со стороны США. В начале года Байден заявил, что «агрессия России» против Украины приведет к тому, что «Северного потока – 2» просто не будет. И теперь «вдруг» оба газопровода вышли из строя», – замечает он.
«Странными кажутся и недавние заявления Польши о необходимости просто разобрать «Северный поток – 2». Эта акция была спланирована. Конечно, можно было бы обвинить Россию в том, что Газпром просто откачал газ из трубы. Но тот факт, что датчане зафиксировали утечку метана близ одного из островов, делает эту версию несостоятельной», – добавил эксперт.
«В целом эта история выгодна, пожалуй, только США, поскольку так они сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией. Теперь у нас нет технической возможности поставить необходимые объемы газа в Европу. Восстановление будет долгим», – сказал Юшков.
«Выгодно ли это России? Нет. Мы неоднократно заявляли о готовности вести переговоры, хотели повысить свои переговорные позиции. И «сушить» таким образом европейский рынок нам не на руку», – рассуждает собеседник.
«Надо ли это европейцам? Тоже нет. Им было важно сохранить хотя бы техническую возможность получить российский газ в случае экстренной ситуации. Но теперь им придется покупать только СПГ и вести торговлю с другими странами», – заключил Юшков.
«Если кто-то представил бодрого водолаза, спрыгнувшего с резиновой лодки в Балтийское море и лишившего Германию газа, то зря. Для такой диверсии нужна специализированная подводная лодка и, вероятно, какое-то вооружение, подобное торпеде или подводному беспилотнику», – написал в своем Telegram-канале экономист Антон Любич. Эксперт также отметил, что «круг тех, кому это выгодно и кто мог бы такое провернуть, оскорбительно мал».
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
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Названа возможная причина падения давления в «Северном потоке» и «Северном потоке – 2»
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Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что такого рода предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» был остановлен на неопределенный срок.
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Опубликованы кадры с места утечки на «Северном потоке»
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Датские военные опубликовали видео с места утечки на газопроводе «Северный поток». Ширина круга загрязнения на поверхности моря составляет несколько сотен метров.
Сообщалось, что в трех нитках «Северных потоков» упало давление.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
США пригрозили России «быстрым и жестким» ответом на референдумы
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Вашингтон и его союзники готовы создать для России «быстрые и жесткие экономические издержки» в ответ на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер заявила, что США «никогда не признают, что эти территории являются чем-либо, кроме как частью Украины». Она назвала референдумы «фальшивыми» и заявила о намерении США и союзников Вашингтона «работать над тем, чтобы привлекать Россию к ответственности». Также США обещали «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», передает ТАСС.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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На обеих нитках «Северного потока – 1» упало давление
Падение давления зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1», сообщил его оператор Nord Stream AG.
Как сообщает Nord Stream AG, «вечером диспетчеры центра управления «Северного потока – 1» зафиксировали падение давления на обеих нитках». Причины падения давления выясняются, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» (недалеко от острова Борнхольм) произошла утечка газа, которая несет опасность для навигации.
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Кремль: Беспрецедентная ситуация с «Северным потоком» требует срочного разбирательства
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Нарушения в трубе «Северного потока» – беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства, Кремль чрезвычайно этим обеспокоен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что информация о ЧП на «Северном потоке» поступила как от Газпрома, так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.
«Да, вчера собственно была информация. Это очень тревожные новости, действительно речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера, в датской зоне экономической», – отметил он.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Немецкая газета Der Tagesspiegel назвала возможной причиной падения давления в газопроводе целенаправленную диверсию.
Тем временем морская администрация Швеции зафиксировала две утечки в газопроводе «Северный поток» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.
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Германия оценила влияние ситуации с «Северным потоком» на энергоснабжение
Министерство по делам экономики и защиты климата Германии не ожидает, что падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» окажет какое-либо влияние на обеспечение снабжения страны энергией.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» был остановлен на неопределенный срок.
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Медведев: Запад проглотит использование любого оружия в конфликте на Украине
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США и Европа не собираются погибать в ядерном апокалипсисе, а потому проглотят использование любого оружия в текущем конфликте на Украине, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
«Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима... Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе... Вопрос в другом. Поставка современных вооружений – просто бизнес для западных стран, правда, густо замешанный на ненависти к нам. Не более. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому – проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. Как-то так», – поделился он мнением в своем Telegram-канале.
Медведев отметил, что будет сделано все возможное, чтобы не допустить появления ядерного оружия «у враждебных к нам соседей».
«Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО. На разум и политическую волю киевского режима рассчитывать бессмысленно. А вот на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих им вражеских стран хрупкая надежда еще остается. Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить», – добавил он.
Ранее в понедельник глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других».
Газета Financial Times писала, что западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время спецоперации на Украине.
Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.
Напомним, в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Открыт газопровод Baltic Pipe между Норвегией и Польшей
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Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей через Данию, открыли во вторник.
Церемония открытия прошла в Голенюве на северо-западе Польши. В ней приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министры Польши и Дании Матеуш Моравецкий и Метте Фредериксен, министры правительств Польши, Норвегии и Дании, передает РИА «Новости».
Символический вентиль открыли президент Польши и премьеры Польши и Дании.
Мощность газопровода составляет 10 млрд кубометров в год. По словам президента Польши, газ по новому газопроводу сможет поставляться не только из Норвегии в Польшу, но и в другие страны. А Моравецкий добавил, что Baltic Pipe построен в противодействие газопроводам «Северный поток» и «Северный поток – 2». Польское правительство намерено заместить российский газ поставками газа по Baltic Pipe.
Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду ускорили темпы роста до 8,5%, достигли 2250 долларов за тысячу кубометров.
В Германии оценили запасы газа после инцидента вокруг «Северного потока»
Федеральное сетевое агентство ФРГ не видит влияния падения давления в газопроводе «Северный поток» на надежность газовых поставок в Германию, сообщил регулятор.
«Мы не видим никакого влияния на надежность поставок. С тех пор как Россия прекратила поставки в начале сентября, газ больше не поступал через «Северный поток 1». Тем не менее, уровень газа в хранилищах продолжает неуклонно расти», – передает РИА «Новости» ответ представителя ведомства на просьбу прокомментировать инцидент вокруг «Северного потока – 1».
Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время уровень наполненности газохранилищ ФРГ составляет чуть больше 91%.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
Вашингтон и Киев «обменялись прогнозами» по российской спецоперации на Украине
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные переговоры с главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным, обсудив российскую спецоперацию на Украине, сообщил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер.
Стороны «обменялись прогнозами и оценками» ситуации вокруг спецоперации. США «подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», заявив, что Киев – «ключевой партнер для НАТО». В сообщении говорится, что Украина «решительно привержена принципам национального суверенитета и демократии», передает ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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Оценены возможные потери от утечки на «Северных потоках»
Голубое топливо стоимостью более 2 млрд долларов может выйти в воздух из-за ЧП на трубопроводной системе «Северных потоков», заявил аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко.
«При грубых подсчетах в одной нитке содержался газ на сумму 720 млн долларов, если брать за основу давление в трубе 300 бар и цену спота 2 тыс. долларов за тысячу кубов», – сказал Собко в беседе с РИА «Новости».
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Если допустить, что в трубопроводах был сопоставимый объем газа, то его стоимость в трех нитках по текущей спотовой цене на самом крупном европейском хабе TTF может составить 2,16 млрд долларов, сказал специалист.
Он указал, что ситуация с ЧП сложная, неизвестно, планируется ли, чтобы весь газ вышел из трубопроводов. «Возможно, нужно поддерживать давление, чтобы, например, не дать воде заходить в трубы. Тогда все время будет газ идти», – указал Собко.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
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Власти Швеции зафиксировали утечки в «Северном потоке»
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Морская администрация Швеции зафиксировала две утечки в газопроводе «Северный поток» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции, сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства.
«В [газопроводе] «Северный поток» есть две утечки: одна в ИЭЗ Швеции и одна в ИЭЗ Дании. Они расположены очень близко друг к другу», – передает ТАСС его сообщение.
По данным агентства, вскоре после того, как на газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления, Морская администрация Швеции выпустила предупреждение в связи с утечками в газопроводе «Северный поток». Между тем другой представитель этого ведомства заявил агентству, что власти внимательно следят за тем, чтобы «ни одно судно не подходило слишком близко к месту происшествия».
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Немецкая газета Der Tagesspiegel назвала возможной причиной падения давления в газопроводе целенаправленную диверсию.
Министерство по делам экономики и защиты климата Германии тем временем сохраняет спокойствие и сообщает, что падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» окажет какое-либо влияние на обеспечение снабжения страны энергией.
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