Постпред РФ в Вене Ульянов высмеял теории о подрыве «Северных потоков» Россией

Предположения западных стран о якобы причастности России к диверсиям в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» являются глупостью и выглядят смехотворно, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Один из западных нарративов состоит в том, что русские – патологические мазохисты. Их любимые занятия – обстреливать себя на ЗАЭС, взрывать собственные трубопроводы в Балтийском море и так далее, – отметил постпред. – Смешно? Да. Глупо? Да». «Но часть западной публики покупает это с энтузиазмом», – приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.

В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».

На ваш взгляд На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»? Диверсия

Случайное внешнее воздействие

Внутренняя неисправность



Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.

Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».

Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.

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