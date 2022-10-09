Global Times: Взрыв в Крыму открыл «ящик Пандоры» в плане угроз безопасности

Взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на «Северных потоках», открывает «ящик Пандоры» в плане уничтожения гражданской инфраструктуры. Мир будет вынужден столкнуться с растущими угрозами безопасности, заявили китайские эксперты в государственной газете Global Times.

По мнению научного сотрудника Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэна, повреждение Крымского моста и диверсия на «Северных потоках» – это действия, «окрашенные терроризмом», которые являются признаком того, что «соответствующие стороны нарушают правила и игнорируют военную этику, что ведет к дальнейшей эскалации конфликта», передает РИА «Новости».

По его словам, в к перспективе конфликт обострится, а враждебность между Россией и Украиной достигнет предела. По словам Цуй Хэна, как только диверсии на базовой инфраструктуре станут нормой в этом конфликте, весь остальной мир также столкнется с растущими рисками безопасности.



Global Times, резюмируя мнения экспертов, отмечает, что взрыв на Крымском мосту «открывает ящик Пандоры по уничтожению гражданской и ключевой инфраструктуры».

Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань заявил, что влияние повреждения моста на ход конфликта будет «довольно ограниченным», так как обеспечение и транспортировка сил для армии России осуществляется не с полуострова.

Напомним, после теракта на Крымском мосту в рекордные сроки удалось восстановить автомобильное и железнодорожное сообщение, чему способствовала заложенная в проект феноменальная устойчивость конструкции.