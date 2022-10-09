Диверсия на Крымском мосту как акт информационной войны

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Европейской экономике пророчат «возвращение в Средневековье»

Европейская экономика разлагается на наших глазах Thomas Trutschel/picture alliance/photothek/ТАСС
Экономисты Евросоюза бьют тревогу: зима еще не началась, а экономика континента уже трещит по швам. В Швейцарии на грани банкротства второй банк страны Credit Suisse, в Британии обрушился курс фунта стерлингов, во Франции из-за рекордного подорожания электроэнергии закрываются предприятия. А дальше будет, по словам специалистов, еще хуже. Насколько и почему?  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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Крымский мост спасен благодаря хитрой конструкции

Крымский мост еще на этапе проекта подготовили к различным диверсиям и атакам Сергей Мальгавко/ТАСС
Движение по Крымскому мосту, поврежденному в результате теракта, удалось восстановить рекордными темпами. Уже в субботу было запущено и автомобильное, и железнодорожное сообщение, прерванное в результате ЧП. Как объясняют специалисты, феноменальная устойчивость моста была заложена еще на стадии проектирования. Но значение имело не только это. Подробности...
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Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»

Атака на мост возымеет лишь кратковременный эффект, признают западные эксперты EPA/STRINGER/ТАСС
Хотя Киев официально отмалчивается по поводу теракта на Крымском мосту, у западного общества нет сомнений в ответственности Украины за эту атаку. Лондонские аналитики хвалят технику исполнения взрыва, в Вашингтоне указывают на нарушение линий снабжения российской военной группировки. Впрочем, на Западе признают, что эффект от удара – краткосрочный, а в перспективе может переменить ситуацию на фронте не в пользу Киева. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Диверсия на Крымском мосту как акт информационной войны

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Наркотик ощущения величия, которым кормят украинцев со времен Майдана, перестает действовать – организм привыкает. Приходится увеличивать дозы. Причем любой ценой, пусть даже и с ущербом для себя. Подробности...

Германия не прошла тест на лидерство в Европе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
ФРГ не сможет стать ни лидером Евросоюза, ни даже великой военно-политической державой. А все потому, что у нее нет ни воли, ни достоинства, ни самостоятельности. Подробности...

Последствия будут неотвратимыми

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Сняты последние сомнения в том, что Украина – фашистское государство, подобно гитлеровской Германии. Подобными актами Киев хочет заблокировать наш полуостров с жителями, как немцы пытались устроить блокаду Ленинграда во время ВОВ. Подробности...
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Юморист, который готов уничтожить мир

Что сулит России смена власти в США

От Ирана ждут удара по НАТО

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
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    Владислав Исаев

    Диверсия на Крымском мосту как акт информационной войны

    Владислав Исаев
    политолог
    		9 октября 2022, 16:42

    Диверсия на Крымском мосту изначально планировалась как акт информационной войны. Заранее были подготовлены к выпуску почтовые марки, посвященные этому событию, заказан в типографии стенд для того, чтобы киевляне могли селфиться на его фоне. При этом в обоих случаях использованы не реальные фото взрыва, а привычный для укропропаганды фотошоп. Спешили. Видимо, организаторы готовы были рискнуть даже утечкой информации о своих планах. Или заранее осознавали, что радость будет недолгой, так что не хотели упустить ни минуты хайпа.

    Но сегодня, когда всё уже случилось, с тем, как была осуществлена диверсия, разобрались, а последствия начали купировать, стоит задаться вопросом о том, почему это событие произошло именно сейчас. Не в начальной фазе СВО, когда Крым реально выступал в качестве одного из ключевых направлений снабжения южной группировки союзных сил, не в разгар туристического сезона в Крыму, когда паника среди толп туристов могла бы вызвать реальные проблемы, не до того, как Крым получил устойчивое транспортное сообщение с Россией по суше, а именно сейчас?

    Нельзя сказать, что идея со взрывом грузовика на мосту была такой уж сложной, что до нее трудно было додуматься. Более того, подобная идея уже не раз обсуждалась в интернете. Подготовка такой операции тоже не требовала много времени. Купить компоненты для взрывчатки в нашей стране сложно только в небольших количествах. А оптовую партию селитры или алюминиевого порошка можно заказать даже через интернет без больших проблем. Соорудить из этого взрывное устройство направленного взрыва профессионалу тоже недолго. Так почему не взорвали раньше?

    Полагаю, что одной из причин было то, что реальная эффективность данной операции сильно уступает тем потерям, с которыми она связана. И потери эти не финансового плана и не в личном составе, коль скоро даже водителя использовали втемную. Только вот скрыть следы этой операции будет довольно сложно. Скоро, если не уже, по данным видеокамер будет полностью отслежен весь маршрут машины с зарядом и определено место, где в нее была загружена мина. Немного времени займет и выявление тех, кто ее загружал, кто закупал необходимые компоненты, собирал взрывное устройство. В отличие от водителя – это не случайные люди, а агентура украинских спецслужб или их американских покровителей. И теперь они потеряны.

    Да, их вряд ли удастся задержать, скорее всего, они еще до взрыва кинулись на выезд из страны. Но личности их выявлены, вернуться сюда и продолжить деятельность им будет непросто и очень рискованно. Также засвечены будут все те, кто обеспечивал им легендирование и внедрение. Ведь им надо было здесь действовать довольно долго – это не заехать на пару недель для слежки за одинокой девушкой и подкладывания бомбы ей в легковушку. Тут на любом этапе возможен был провал, который ставил под угрозу не только конкретную операцию, но и всю агентурную сеть. То есть ради краткосрочного медиаэффекта пущены под нож результаты длительной работы, которые могли бы принести хозяевам немало пользы.

    Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

    Вероятно, именно сейчас все эти потери уже перестали считаться чрезмерной платой за десяток часов остановки железнодорожного движения по мосту и нескольких недель замедления автомобильного трафика. А что, собственно, изменилось?

    Конечно, напрашивается версия о близости выборов в Конгресс США. Но вряд ли американской публике есть много дела до какого-то моста в России. Тем более, что признать свою причастность к операции Вашингтон не сможет, да и больше она смахивает на теракт на мирной территории с незначительными последствиями, чем на какую-то суперизощренную спецоперацию, которая сломает хребет России.

    Может быть, киевские власти пытаются произвести впечатление на своих союзников, чтобы те выделяли побольше помощи? Они, конечно, всегда этого хотят, но какая помощь требуется для подобных операций? Явно не большие деньги и не массированные поставки вооружений, не спутниковая связь и не подготовка новых украинских подразделений. А удар по гражданской инфраструктуре вряд ли можно записать в героические акты, вызывающие сочувствие к Киеву.

    Неужели расчет на то, что после такого удара русские восстанут и потребуют прекратить войну, сдавшись на условиях Запада? Ну кто его знает, конечно, что там у западных и киевских аналитиков в головах и как они себе представляют российское общественное мнение. Но, судя по общественной реакции – эффект скорее обратный. Да и в прошлом удары по российской территории, будь то взрывы домов в Москве, теракты в Беслане и на Дубровке, обычно вызывали лишь усиление поддержки «войны до победного конца».

    Нет, причина тут другая, как и в случае с самоубийственными «контрнаступами», потери от которых для Украины огромны, а результаты кардинально ничего не меняют. Не меняют потому, что даже полный захват украинцами новоприсоединенных регионов России не станет причиной для того, чтобы Россия пошла на мир на условиях Киева. Более того, такой результат не оставит Кремлю иного выхода, кроме как довести боевые действия до победы любой ценой.

    Просто украинский народ слишком долго кормят рассказами о перемогах, о том, что у Путина скоро кончатся ракеты, что русские войска разбегаются, что вот скоро-скоро Украина запанует. А в реале украинцы видят лишь закрытие производств, падение гривны, инфляцию, периодические перебои с топливом и электричеством, потоки накрытых флагами гробов и новые волны мобилизации. А впереди холодная зима и Россия, которая призвала пока лишь 1% подготовленных резервов.

    Наркотик ощущения величия, которым кормят украинцев со времен Майдана, перестает действовать – организм привыкает. Приходится увеличивать дозы. Причем любой ценой, пусть даже и с ущербом для себя. Но ни один организм не способен переносить увеличение доз наркотика бесконечно. Это и по Зеленскому всё более заметно. 

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