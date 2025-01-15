Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против Маска

Tекст: Антон Антонов

Комиссия обвиняет Маска в том, что он намеренно не раскрыл информацию о приобретении более 5% акций компании в начале 2022 года, за несколько месяцев до завершения сделки по покупке соцсети, сообщает Bloomberg.

В результате Маск, по мнению ведомства, «смог продолжить скупку акций по искусственно заниженным ценам, что позволило ему недоплатить не менее 150 млн долларов за акции», передает РИА «Новости».

СМИ не исключают, что иск будет отозван новым руководством регулятора после смены власти в Белом доме.

Напомним, Маск купил Twitter в 2022 году. Маск уже привлекал внимание комиссии в 2018 году из-за заявлений о превращении Tesla в частную компанию и выводе ее с биржи.