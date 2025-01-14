Эксперт: Крым – это настоящее сокровище нашей страны

Политолог Шаповалов: Прошедшие 11 лет стали этапом мощного экономического и социального развития Крыма и Севастополя

Tекст: Андрей Резчиков

«Прошедшие 11 лет стали этапом мощного экономического и социального развития Крыма и Севастополя. За эти годы сделано в разы больше, чем за время пребывания Крыма и Севастополя в составе Украины. Речь идет о самых разнообразных направлениях, включая экономику и социальную сферу», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

По словам эксперта, принятое в 2014 году решение о воссоединении с полуостровом поддерживается абсолютным большинством россиян, «Крым и Севастополь развиваются и расцветают в рамках той политики, которую РФ проводит в отношении социально-экономического развития региона».

«С 2015 года Крым и Севастополь являются свободной экономической зоной. Регион привлекателен для бизнеса. Важное значение имеют инфраструктурные проекты», – продолжил политолог. – «Построена дорога «Таврида». Разумеется, к инфраструктурным достижениям нужно отнести Крымский мост, ставший уникальным с точки зрения конструкции и значимости».

Среди других проектов эксперт упомянул реконструкцию дорог и трубопроводов. Эксперт особо отметил историко-археологический парк «Новый Херсонес», а также перезапуск «Артека» как международного центра детского отдыха.

«Развивается промышленность и сельское хозяйство. Крым стал настоящим центром виноделия России. Целый ряд брендов, которые развиваются в Крыму и Севастополе, являются уникальным достижением винодельческой культуры России», – добавил собеседник.

Шаповалов также напомнил об успехах развития туристической отрасли. «За последние 10 лет Крым посетили 60 млн туристов. Это уникальное достижение свидетельствует о настоящем расцвете туризма», – считает эксперт.

Кроме того, важен и постоянный рост инвестиций в рамках госпрограммы социального экономического развития Крыма и Севастополя. «Результат данных достижений – существенный рост ВВП региона и заработных плат. Нужно обратить внимание на тот факт, что за прошедшие годы наблюдается прирост населения в Крыму и Севастополя, причем для города это рекордный показатель в 40%. Это свидетельствует о привлекательности региона для жизни. Это настоящее сокровище нашей страны», – сказал спикер.

Развитию региона не мешают ни экономические санкции, ни террористические атаки со стороны Украины, подчеркивает Шаповалов. «Крым – особая цель для киевского режима и террористов, которые никак не могут простить жителям республики решения о воссоединении с Россией. Поэтому мы видим масштаб террористических атак против Крымского моста, ставшего символом экономического могущества России, и в отношении отдельных территорий полуострова. Предпринимались попытки запугать местных жителей, сорвать туристический сезон, нанести максимальный урон благосостоянию жителей Крыма и Севастополя», – добавил эксперт.

По словам Шаповалова, Крым хорошо защищен. «Система противовоздушной и противоракетной обороны является надежным препятствием для атак киевских террористов. Несмотря на эти атаки и санкции Запада, экономическое развитие не прекращается, инвестиции по-прежнему идут в экономику. В период 2025-2027 годов в среднем запланировано выделять по 100 млрд рублей ежегодно», – отметил специалист.

Во вторник президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Глава государства подчеркнул, что два этих региона имеют стратегическое значение для всей страны.

По словам президента, с 2014 по 2023 год выросли объемы валового регионального продукта: в Крыму – в 3,7 раза, а в Севастополе – в 8,7 раза. Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития. «Важно и то, что существенно увеличились собственные доходы региональных бюджетов. В сравнении с 2014 годом в Республике Крым – в пять раз, а в Севастополе – в 4,5 раза», – сказал Путин.

В ближайшие три года планируется завершить работы более чем на 230 объектах капитального строительства и выполнить 32 мероприятия. «Подчеркну: с применением уже действующих и новых инструментов важно сохранять набранные высокие темпы развития Крыма и Севастополя, выходить на еще более масштабные задачи в интересах жителей, всегда опираться на их пожелания, запросы, конструктивные идеи, оперативно и по существу решать те проблемные вопросы, которые они ставят, и в конечном счете оценивать полученные результаты тоже исходя из мнения людей. Это, собственно, как везде мы делаем по нашим планам», – добавил глава государства.