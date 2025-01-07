«Новый Херсонес» оставит позади античные музеи Средиземноморья

Tекст: Дмитрий Губин

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году вернуло в родную гавань не только миллионы русских людей, но и знаменитые исторические памятники, имеющие для нашей страны важнейшее символическое значение. В том числе раскопки античного города Херсонес Таврический, основанного еще в V веке до н. э. Именно здесь, как считается, крестился киевский князь Владимир, через которого Русь восприняла православие.

«Князь Владимир не только сам крестился в Херсонесе и дружину свою крестил, но потом духовно начал объединять и объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории», – говорил о значении Херсонеса президент России Владимир Путин.

В украинский период Крыма памятник пребывал в полузабвении. Однако в 2022 году здесь начались масштабные работы – как реставрационные, так и по созданию крупнейшего историко-археологического парка «Новый Херсонес». В кратчайшие сроки, всего за полтора года здесь был создан садово-парковый и музейный ансамбль из десятков объектов на территории в 24 гектара.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал «Новый Херсонес» грандиозным проектом: «Словами сложно описать, нужно приезжать и смотреть, что здесь сделано. Это музейно-храмовый комплекс с огромным потенциалом». По его словам, строительство комплекса войдет в учебники как пример высочайшего качества строительства, отделки и других работ, которые были проведены.

«Такого нет не только в России, но в и мире. Это уникальный объект для нашей страны даже внешне. Мы создаем здесь современную русскую монументальную архитектуру, здесь рождается новый стиль в сочетании с новыми технологиями. Еще 50 лет назад такое нельзя было построить, или это бы заняло очень много времени», – говорит главный архитектор «Нового Херсонеса» Дмитрий Смирнов.

Теперь посетителей древнего города встречают не только древние руины и археологические экспедиции (заповедник «Херсонесский музей» работает по-прежнему), но и роскошный музейный комплекс, а также зона исторической реконструкции.

Для спектаклей под открытым небом открыт амфитеатр на тысячу мест в древнегреческом стиле «Грифон-арена». Там можно ставить разные спектакли и представления, например, трагедии Софокла и комедии Аристофана.

Что же могут увидеть гости Херсонеса? Парк со множеством красивых зданий в византийском стиле, аллей и фонтанов. Для того, чтобы окунуться в повседневную жизнь древнего и средневекового города, нужно попасть в Византийский квартал. Там можно встретить жителей древней эпохи: ремесленников, солдат и знатных горожан. Можно увидеть, как работали винодельня и монетный двор и купить изготовленные на месте копии артефактов. А в гончарных мастерских можно получить мастер-класс по лепке из глины и попробовать изготовить своими руками лефкос, килик или амфору. В общем, «Новый Херсонес» – место, где легко погружаешься в давно ушедшие реалии.

В результате раскопок на территории парка была открыта подземная река Героон, которая, как и тысячи лет назад, вышла на поверхность и снова украшает пейзаж. А ведь она в 425 г. до Р. Х. определила место основания города. Рядом с рекой находится Екатерининский парк со скульптурными и ландшафтными композициями, по ее берегам обустроена прогулочная набережная.

Прогулки, мастер-классы и реконструкции – это, конечно, здорово, но где же артефакты? Неужели ради них нужно брать отдельный билет в соседний заповедник, а здесь только новоделы? Это не так. Есть и археологический парк, где находится то, что можно не прятать под крышу.

И есть музей, вернее, целых три музея: Античности и Византии, Христианства и Музей Крыма и Новороссии.

Пока побывать можно только в Музее Крыма и Новороссии. Он представляет собой интерактивно-иммерсионную площадку, показывающую историю Крыма от самых древних времен до нашей эпохи. В его залах можно оказаться на Крымском мосту, послушать и потрогать крымско-татарские инструменты, узнать, кто из писателей и художников жил и бывал в Крыму, ощутить себя участником обороны Севастополя времен Крымской и Великой отечественной войн, побывать на Ялтинской киностудии и узнать, почему Донбасс – сердце России.

Музей Античности и Византии пока на замке, он откроется в 2025 году. «До 2014 года музей находился в зданиях бывшего монастыря, и всего на экспозицию отводилось немногим более 900 квадратных метров. А фонды музея насчитывали порядка 200 тысяч единиц хранения. И, конечно, они не могли быть представлены в полном объеме», – отметил директор фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» Иван Есин. Сюда должны переехать экспозиции, фонды, научная библиотека, реставрационные мастерские. Впервые в истории музея появится золотая кладовая.

«Мне очень нравится. Потрясает. Мы, кажется, единственный археологический музей в Европе, для которого выстроен такой гигантский комплекс. Мы этого ждали 185 лет, с момента первых раскопок. Это подарок судьбы. Наполнять музей – большая задача»,

– говорит заведующая отделом реставрации заповедника Инга Шведова. Судя по посещаемости комплекса, это восхищение разделяют и его гости: в первый же месяц после открытия историко-археологический парк посетили свыше полумиллиона человек.

Так что остается еще немного подождать, и гости Херсонеса снова увидят и присягу его жителей, и предметы повседневной жизни, а также культовые статуэтки. И тогда античная экспозиция встанет в один ряд с современными музеями греческих и римских древностей, разбросанных по всему Средиземноморью. Судя по размерам пока еще закрытого здания (21 тысяча квадратных метров), уже можно сказать, что израильская Кейсария или турецкая Атталия оказываются далеко позади.

Кстати, после ввода византийской части экспозиции в отдельном корпусе этот период наконец получит достойное отражение. Ведь ни в столице империи – Константинополе (Стамбуле), – ни в Смирне или Никее нет отдельного музея этого периода, а византийские залы стамбульского археологического музея уже много лет на реставрации. Только в Мистре (пригород Спарты на Пелопоннесе в Греции) сохранился архитектурный комплекс с соответствующим музеем. Но там представлен лишь последний этап существования великой империи – эпоха Кантакузинов и Палеологов.

Задуманный еще в конце XIX столетия проект Христианского музея реализован в «Новом Херсонесе». Там и музей, и храм под открытым небом. Он располагается вблизи места, где крестился князь Владимир. Купольная крыша диаметром 31 метр повторяет форму и размеры купола константинопольского собора Святой Софии.

Наконец-то здесь воздвигнуто современное памятное место – там, где еще недавно, в украинский период, стояли самопальные киоски и развалюхи. Остается только дождаться открытия комплекса целиком и оценить этот грандиозный замысел в полной мере. И, разумеется, увидеть археологические находки в современном обрамлении.