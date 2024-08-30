За месяц после открытия Новый Херсонес посетили свыше 500 тыс. человек

Первых гостей Новый Херсонес принял 30 июля, к 30 августа число посетителей превысило отметку в 500 тыс. человек, хотя комплекс работает еще в тестовом режиме, сообщается в Telegram-канале учреждения.

Благодарственные отзывы поступают не только от гостей из всех регионов России, но и из Нигерии, Армении, Ливана и других дружественных стран.

Сейчас в комплексе открыт для посещения Музей Крыма и Новороссии, который только за первый месяц принял 137 тыс. человек. К запуску в экспозиции Крыма и Новороссии готовится аудиогид, который превратит посещение в иммерсивный спектакль и сделает каждую историю живой и запоминающейся.

При этом продолжается развитие событийной части музейно-храмового комплекса. Одним из важных стал старт молодежного историко-культурного форума «Истоки». Первый заезд объединил больше 200 участников – детей и их родителей из 38 регионов России.

В рамках форума в Свято-Владимирском соборе Херсонесского мужского монастыря юные участники приняли Таинство Крещения. Архипастырское благословение на совершение Таинства дал Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Погрузиться в эпоху античности можно и на инновационных мастер-классах по винодельческому искусству, которые специально для Нового Херсонеса создал лидер туристической отрасли Крыма WinePark by Mriya. Участники мастер-класса могут узнать, как менялось одно из древнейших ремесел полуострова сквозь века и чем живет винодельческая отрасль полуострова сейчас.