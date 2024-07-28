Историк: «Новый Херсонес» стал символом духовного возрождения России

Историк Кармазина: «Новый Херсонес» станет центром притяжения для туристов и паломников со всего мира

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Новый Херсонес» является символом духовного возрождения в России, которым подчеркивается важность православных традиций и ценностей. Он создан в рамках курса президента Владимира Путина, сделавшего наши духовно-нравственные основы важной частью госполитики», – отметила Наталья Кармазина, директор филиала Российского общества «Знание» в Крыму, проректор КФУ им. Вернандского.

«Уже второе тысячелетие православие является стабилизирующим фактором нашей страны. Развитие письменности, образования, культуры и науки не было бы возможно без созидательной функции православия. Создание комплекса «Новый Херсонес» отражает значимость христианских основ нашей государственности. Это помогает сохранить и изучать историческое наследие Херсонеса Таврического, делая его доступным для широких кругов», – добавила она.

По словам собеседницы, «Новый Херсонес» станет центром притяжения для туристов и паломников, что даст приращение развитию культурной инфраструктуры Крыма. «Новый Херсонес» – это широкомасштабный культурно-просветительский центр, который становится важной точкой притяжения для людей со всего мира», – подчеркнула Кармазина.

«В комплекс входят музей христианства, музей античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, первый Храм-парк под открытым небом, современный амфитеатр «Грифон-арена» на 1200 мест. Масштаб «Херсонеса» подтверждает статус России как ведущего центра христианства и является маркером правильного развития нашей страны», – указала собеседница.

Кроме того, «Новый Херсонес» – «это не просто комплекс зданий, а живое пространство, где есть все условия для реализации образовательных и просветительских событий и мероприятий». «Они будут способствовать формированию у молодых людей представлений о российской идентичности, о ценностях России и ее месте среди других стран и цивилизаций», – резюмировала спикер.

Напомним, 28 июля в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и День крещения Руси проходит церковное освящение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе.

Херсонес Таврический – один из древнейших городов на территории России, основанный в V веке до н. э.

Сердцем древнего города является Свято-Владимирский собор, возведенный в XIX веке на месте храма, в котором крестился святой равноапостольный князь Владимир. Разрушенный в годы Великой Отечественной войны, переживший неудачную реставрацию в 1990-е годы, сегодня он вновь открывает свои двери для прихожан и туристов.

Строительство объектов «Нового Херсонеса» началось в 2022 году и было завершено в короткие сроки – чуть более чем за полтора года, при этом, по свидетельству приемочной комиссии, без ущерба для качества строительства. Путин назвал Херсонес сакральным и очень важным местом для России.