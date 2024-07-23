Губернатор Севастополя Развожаев: Проект «Херсонеса Таврического» войдет в учебники по строительству

Tекст: Александра Юдина

По его словам, строительство данного комплекса войдет в учебники как пример высочайшего качества строительства, отделки и других работ, которые были проведены, передает ТАСС.

Также губернатор отметил, что строители бережно отнеслись растущим вокруг деревьям и максимально сохранили их, чтобы вокруг комплекса располагалась зеленая зона.

Развожаев добавил, что в историко-археологическом парке «Херсонес Таврический» будет создано порядка 3 тыс. рабочих мест, что дает возможности для бизнеса, для предпринимателей, сферы услуг туристической отрасли и общепита.

Директор фонда «Моя история» Иван Есин заверил, что уже начался набор сотрудников, в первую очередь речь идет об экскурсоводах, смотрителях, навигаторах на территории и технических специалистах.

Херсонес Таврический – один из древнейших городов на территории России, основанный в V веке до н. э.

Сердцем древнего города является Свято-Владимирский собор, возведенный в XIX веке на месте храма, в котором крестился святой равноапостольный князь Владимир. Разрушенный в годы Великой Отечественной войны, переживший неудачную реставрацию в 1990-е годы, сегодня он вновь открывает свои двери для прихожан и туристов.

Строительство объектов «Нового Херсонеса» началось в 2022 году и было завершено в без преувеличения короткие сроки – чуть более чем за полтора года, при этом, по свидетельству приемочной комиссии, без ущерба для качества строительства.

Здания и сооружения общей площадью 140 тыс. кв. м располагаются на 24 гектарах благоустроенной и превращенной в уникальный садово-парковый ансамбль территории. В итоге рядом с древним Херсонесом вырос настоящий византийский город, поражающий посетителей своими масштабом и красотой.

Главными центрами «Нового Херсонеса» являются три музея. Музей Христианства знакомит гостей с важнейшими аспектами христианского вероучения, рассказывает о том, как вера формировала русский и другие православные народы России, буквально все аспекты жизни нашей страны, стала фундаментом ее многонационального и многоконфессионального единства, помогала преодолевать тяжелейшие испытания. Экспозиция этого единственного в своем роде музея даст возможность совершить неповторимое духовное путешествие по бесконечному миру православной веры. Ни один посетитель не останется равнодушным, когда, следуя по залам этой выставки, вдруг неожиданно для самого себя откроет в своей душе нечто очень важное и сокровенное.

В Музее Античности и Византии посетители отправятся в глубь истории великих цивилизаций – Древней Греции, Древнего Рима, Византии – с их бурной жизнью, войнами и удивительным бытом, а самое главное, с их поисками истины и вечности.

Экспозиция напомнит о том, что наша страна – Русь, Россия – стала наследницей духовных и материальных сокровищ этих цивилизаций, и расскажет, почему сегодня для нас это по-прежнему актуально и важно; что мы особенно должны беречь, сохранять и умножать из этого бесценного наследства. Музей Античности и Византии – самый большой на территории комплекса: общая площадь здания превышает 21 тыс. кв. метров.

Проход на территорию комплекса будет бесплатным, но желающим посетить «Новый Херсонес» потребуется предварительная регистрация, что связано с огромным потоком желающих и требованиями безопасности. Бесплатные входные билеты на территорию комплекса можно будет получить (приобрести) с 23 июля через сервис «Касса24» (qr-код от А. Тарасова).

Напомним, проектирование, а затем и строительство музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» началось после принятия Крыма в состав России по поручению президента России Владимира Путина.