Мобилизованный рецидивист украл 27 тыс. евро из ТЦК на Украине

Tекст: Евгения Караваева

Бывший рецидивист совершил хищение в Закарпатье, похитив почти 30 тыс. евро из кабинета начальника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), передает ТАСС.

Инцидент произошел, когда мужчину доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. Он вскрыл замок двери отмычкой и забрал из кабинета 27 тыс. евро.

По заявлению депутата Верховной рады Ольги Василевской-Смаглюк, начальник ТЦК объяснил, что похищенные деньги были якобы предназначены для покупки дронов для Вооруженных сил Украины. После совершения преступления, мужчина сбежал через окно, для его поиска в регионе был введен план «Перехват».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Новосибирска произошло вооруженное ограбление банка, в результате которого преступник похитил 9 млн рублей. Двоих вахтовиков задержали в аэропорту Толмачево с двумя килограммами золота и серебра на сумму более 16 млн рублей, спрятанными в кофейной банке и ручке чемодана.

