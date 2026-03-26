МВД напомнило об ответственности за несанкционированные акции

Tекст: Алексей Дегтярёв

Участие в несогласованных акциях и вовлечение в них иных лиц, в том числе несовершеннолетних, влекут административную и уголовную ответственность, напомнили в ведомстве, передает ТАСС.

Такие попытки незамедлительно пресекут, их организаторов и участников задержат, добавили в МВД.

Распространение материалов с призывами к противоправному поведению или недостоверными сведениями о работе органов власти может рассматриваться как дестабилизация общественной обстановки.

Ведомство призвало граждан не поддаваться на провокационные заявления организаторов несанкционированных акций, не посещать заявленные ими места сбора и предупредить об этом детей, родственников и знакомых.

Отдельно отмечено, что родители и другие законные представители обязаны контролировать поведение несовершеннолетних в цифровой среде, а в случае их участия в несогласованных акциях могут сами понести административную ответственность.

По данным министерства, с 14 марта в интернете распространяются ролики с призывами выйти на митинги против блокировок в сети. Партии «Яблоко» и КПРФ пытались согласовать публичные акции против интернет-блокировок в разных городах России, но в большинстве случаев получили отказы от местных властей.

В 2024 году прокуратура Москвы предостерегала граждан об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях.