Россия увеличила закупки индийских пылесосов в 193 раза за 2024 год

Tекст: Александра Юдина

Россия по итогам января-октября 2024 года закупила у Индии пылесосы на рекордные 3,86 млн долларов, передает РИА «Новости».

По информации индийского ведомства, это стало наибольшим показателем в истории взаимной торговли для данной категории товаров. Закупки пылесосов увеличились в 193 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Кроме пылесосов, отмечается заметный рост импорта и других электрических устройств и оборудования из Индии. Импорт деталей и механизмов для электрических генераторов вырос в шесть раз до 4,21 млн долларов. Поставки аккумуляторов удвоились до 10,32 млн долларов, а импорт электробритв и машин для стрижки волос увеличился в 19 раз до 1,14 млн долларов. Электрические водонагреватели показали пятикратный рост, достигнув 11,25 млн долларов.

Несмотря на рост импорта из Индии, основной поставщик пылесосов в Россию остается Китай. За аналогичный период Китай экспортировал пылесосы на сумму в 309,5 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия установила рекорд по экспорту меда, отправив за границу более 4 тыс. тонн продукции, что на 43% больше, чем в прошлом году.