Россия установила рекорд по экспорту меда за границу

Tекст: Александра Юдина

Россия достигла исторического рекорда по экспорту меда, отправив за рубеж более 4 тыс. тонн продукции, что на 43% больше, чем в предыдущем году, когда было экспортировано 3,8 тыс. тонн, передает «Российская газета».

Основными регионами-экспортерами являются Алтай и Башкирия. В Башкирии, например, экспорт меда в этом году составил 130 тонн, что на 19 тонн больше, чем в прошлом году.

Наибольшим спросом пользуется бортевой мед, уникальный продукт, производимый в Башкирии.

В Министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан отметили, что башкирский мед получил сертификацию «Халяль» по стандартам Роскачества, что расширяет его экспортные возможности. Продукция также успешно экспортируется в страны Евросоюза, включая Германию, несмотря на санкции.

Алтайский мед в 2024 году экспортировался в девять стран, включая США, Казахстан, Китай и Монголию. По словам пчеловодов, мед, отправляемый на экспорт, отличается высоким качеством.

Внутренний рынок меда в России, однако, насыщен продуктами, которые лишь называются медовыми, но содержат всего 3-5% натурального меда.

Президент «Межрегионального союза пчеловодов» Александр Кукс подчеркивает, что при покупке меда на внутреннем рынке стоит обращаться к проверенным продавцам и пчеловодам, имеющим необходимые документы на продукцию.

Цена на качественный мед варьируется от 1 тыс. рублей за литровую банку до 1,5 тыс. за более редкие сорта, такие как дягилевый алтайский мед.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия за последний год экспортировала более 100 млн тонн сельскохозяйственной продукции, заняв лидирующие позиции на мировом рынке зерновых и энергоносителей, а Пермский край стал крупнейшим экспортером мухоморов, отправив 565 кг сушеных грибов в Киргизию, Филиппины и США.