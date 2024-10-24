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Путин заявил об экспорте Россией более 100 млн тонн сельхозпродукции за год
Россия за последний год экспортировала более 100 млн тонн сельскохозяйственной продукции, заняв лидирующие позиции на мировом рынке зерновых и энергоносителей, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «БРИКС плюс» в Казани.
«Россия вносит серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной и энергетической безопасности. Только за последний год [Россия] направила на экспорт свыше 100 млн тонн сельскохозяйственной продукции, вышли в лидеры по поставкам зерновых, удерживаем ведущие позиции на рынке энергоносителей», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, Россия инициировала создание зерновой биржи в рамках БРИКС.
«Рассчитываем, что такой механизм будет способствовать установлению прозрачного и невосприимчивого к внешним рискам режима торговли агропродукцией как между участниками объединения, так и с другими нашими партнерами», – отметил президент России.
Ранее президент России Владимир Путин предложил на саммите БРИКС в Казани обсудить создание зерновой биржи, которая со временем может трансформироваться в полноценную товарную биржу.
Путин также заявил, что создание зерновой и товарной биржи БРИКС поможет «защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания».
Страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию зерновой биржи.