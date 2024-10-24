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    24 октября 2024, 09:00 • Экономика

    БРИКС разрушит зерновую гегемонию Северной Америки

    БРИКС разрушит зерновую гегемонию Северной Америки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    На проходящем в Казани саммите БРИКС обсудили создание зерновой биржи БРИКС. Сейчас все рычаги управления ценами на зерно находятся в руках США и Франции. И если почти сто лет назад, когда эти правила формировались, это было логично, то теперь США и Франция колоссально отстают от стран БРИКС, которые вместе занимают почти половину зернового рынка. Пора избавляться от совершенно ненужной зависимости от западных бирж.

    На саммите БРИКС президент России Владимир Путин предложил обсудить создание зерновой биржи, которая со временем может трансформироваться в полноценную товарную биржу.

    По его словам, открытие зерновой биржи БРИКС поможет сформировать справедливые индикаторы стоимости зерна на международной арене, «защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания».

    Исторически так сложилось, что рыночные цены на зерновые формируются на Чикагской товарной бирже (CME) в долларах. США во время и после Второй мировой войны стали главным поставщиком пшеницы и кукурузы, и поэтому именно на их бирже начали торговать контрактами на зерно. Разрушенные после войны Европа и Россия, конечно, не могли тягаться с американскими аграриями.

    В 1980-х годах торговать пшеницей стали также на французской товарной бирже MATIF, так как французы стали первыми в Европе.

    Однако с тех пор ситуация в мире сильно изменилась. Согласно данным Союза экспортеров зерна, с учетом расширения состава БРИКС с 2024 года они соберут зерна в этом году 1,24 млрд тонн в год, а это почти половина – 44% от мирового производства. А их потребление составит примерно такой же объем – 1,23 млрд тонн, или 44% от мирового производства. Изначально БРИКС состояла из пятерки стран – это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 года в объединение вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Иран и Эфиопия.

    США, конечно, по объемам производства зерна тоже попадают в пятерку крупнейших стран. Они на втором месте со своими 450 млн тонн. Но остальные четверо в топ-5 – это страны БРИКС: Китай – на первом месте, Индия – на третьем, Россия – на четвертом и Бразилия – на пятом, и они превосходят США в три раза. Франция вообще на самом последнем в топ-10 месте и существенно отстает по объемам производства даже от России.

    Сегодня куда более справедливым выглядит, если «законодателем мод» на мировом рынке зерна станут страны БРИКС.

    «Через порты Европы и США исторически проходило большое количество зерна, на которое нужно было устанавливать цену. Поэтому цены стали формировать на Чикагской торговой бирже. Эта ситуация всех устраивала, так как были выработаны правила торговли, включая вопросы поставок продукции и финансовых расчетов. Но теперь, когда существуют значительные разногласия между ключевыми игроками мирового рынка, в том числе с точки зрения платежей, создание своей собственной финансовой инфраструктуры и системы платежей дает возможность организовать альтернативную биржевую площадку», – говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

    «Идея по созданию зерновой биржи для стран БРИКС вполне здравая: чем больше будет возможностей для определения цен без воздействия западных финансовых институтов, тем больше будет возможностей у наших аграриев выгоднее реализовать свою продукцию.

    Значимый плюс заключается в том, что в рамках зерновой и товарной биржи БРИКС будет создана и общая система расчетов, в которой собираются уйти от доллара»,

    – говорит генеральный директор компании по поставкам зерновых «Землица» Наталья Згурская.

    Новикова согласна, что новая биржа может помочь сформировать более справедливые цены на зерновые, учитывая интересы всех участников рынка. «Более того, цена может формироваться для внутреннего рынка БРИКС с небольшим дисконтом, и для внешнего рынка – по рыночной цене», – считает Новикова.

    «Новая система сделает ключевых поставщиков зерновых более независимыми от западного блока стран, которые с помощью финансовых инструментов могут искусственно завышать или занижать стоимость товара, тем самым вызывая дисбалансы в разных экономиках», – добавляет Новикова.

    Как именно США могут давить на цены и влиять на мировой рынок зерновых? Например, Минсельхоз США может специально снижать прогнозы по урожаю российского зерна, когда для этого нет весомых причин. Например, в 2021 году ведомство необоснованно снизило прогнозы сразу на 12,5 млн тонн зерновых по России. И это сразу вызвало рост мировых цен, а пшеница в черноморских портах подорожала на 20 долларов.

    Если США захотят, то они могут таким способом через резкий рост цен создать искусственный дефицит зерна на мировом рынке и оставить небогатые страны без куска хлеба, а Россию – без дополнительного дохода от экспорта.

    Как мировой рост цен на зерно может привести к катастрофическому сценарию? Когда экспортные цены взлетают, создается рыночный перекос с ценами внутри России. Либо у нас цены тоже должны резко подскочить, либо экспортеры начнут вывозить все зерно за границу, что может создать физический дефицит на внутреннем рынке. В таких ситуациях власти обычно вводят в ручном режиме запрет на экспорт. Этим мы спасаем внутренние цены, потребление и боремся с кризисом. Но, конечно, это лишает Россию ее доходов от экспорта зерновых, а это немалая часть доходов бюджета. Например, в 2024 году бюджет должен получить от экспортных пошлин на зерновые и масличные культуры 215 млрд рублей.

    Не стоит забывать и о финансовых санкциях, которые мешают торговле, в том числе зерном. «Из-за санкций товар той или иной страны может в принципе не приниматься для биржевой сделки», – говорит Новикова.

    «В практическом плане новая биржа может исключать из своих торгов расчетные фьючерсные контракты на продовольствие, чтобы избежать спекуляций, а также допускать к торгам на этой торговой площадке только участников БРИКС. Когда в России плохой урожай, то она сможет поставить на биржу товары из запасов, а при новом рекорде урожая сделать обратную ситуацию и увеличить собственные запасы для стабилизации цен на зерновые на бирже БРИКС. Однако в первую очередь необходимо решать сложности с трансграничными денежными переводами, а во вторую – с логистикой и страхованием поставок», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

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