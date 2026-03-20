Чиновник на Кубани задержан по делу о мошенничестве с земельными участками
Начальник управления по муниципальному имуществу Славянского района Краснодарского края задержан по подозрению в мошенничестве с землей, ущерб оценивается почти в 5 млн рублей, сообщили в СК РФ.
По данным следственных органов, уголовное дело возбуждено на основе материалов, предоставленных УФСБ России по Краснодарскому краю. Чиновник подозревается в махинациях с земельными участками, что нанесло ущерб почти на 5 млн рублей, передает ТАСС.
В сообщении Следственного комитета говорится: «Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинениеу».
Следствие намерено в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики задержали министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова по подозрению в мошенничестве.
Следствие предъявило Филиппову обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения, что привело к незаконному обогащению на сумму 1 млрд рублей.