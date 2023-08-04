Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

Недавно оказался в одной компании, где присутствовала дама родом с Украины. Она живет в России уже порядка 20 лет, давно уже, как и ее муж-молдаванин, получила российское гражданство. То есть много лет в большей степени находится в российском информационном поле, в нашей реальности, подвергается воздействию российской пропаганды куда больше, чем украинской. И тем не менее, когда разговор заходил о событиях на Украине, в ее высказываниях преобладало очень своеобразное отношение к ситуации. Было утверждение, что украинцы сейчас живут лучше, чем до войны, и уж точно лучше, чем наши граждане, потому что весь мир их содержит и они получают высокие пособия. Одновременно, на голубом глазу, даже без попытки соотнести одно с другим, было заявлено, что наши ракеты там летят куда попало и убивают детей. Вслед за этим было озвучено возмущение жителями Донбасса, которые процветают «за наш счет».

В связи с повреждением во время очередного российского ракетного удара по Одессе Спасо-Преображенского собора и запущенной по этому поводу украинской стороной пропагандистской волны, некоторые из наших сограждан пришли в недоумение. Мол, как же так, те же самые люди, которые безжалостно расстреливали храмы в Донбассе, те, кто изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры, захватывает церкви, а теперь и вовсе собрались запретить УПЦ, обвиняют нас в том, что якобы наша ракета разрушила собор, и при этом пылают праведным гневом! У них что, совсем логики нет? И нигде у них не свербит от противоречивости ситуации?

Нет, не свербит. И если я чему-то удивлен, так это тому, что кого-то это до сих пор удивляет. В отличие от нас, наши враги к ненужной рефлексии не склонны. Причем не только сами пропагандисты, но и их аудитория. Именно поэтому все попытки российских агитаторов, как профессиональных, так и добровольных, не имеют никаких шансов пробиться к умам и сердцам украинцев. А потому и любые расходы на продвижение среди них нашей позиции бессмысленны, а претензии к тому, что такая работа ведется и велась недостаточно эффективно, несостоятельны.

Вы думаете, среднестатистический гражданин Украины не видит, куда летят наши ракеты, а куда – ракеты украинской ПВО? Или восемь лет они не знали, кто обстреливает Донбасс и что огонь целенаправленно ведется по жилым домам и гражданской инфраструктуре? Может, вы считаете, шутки про взрывающиеся кондиционеры и жареных колорадов придумывали специально обученные люди, а всех остальных от них коробило? Может, вы полагаете, что стреляют по мирным жителям, пытают и убивают пленных, прикрываются гражданскими строениями, используют химическое оружие, кассетные боеприпасы и «лепестки» какие-то специально выведенные «бандеровцы», а не первые попавшиеся на улице военкому украинцы?

Те самые, которые с удовольствием бы откупились или сбежали в Европу, имей они такую возможность, а еще с большим удовольствием сами бы ловили призывников и брали, по возможности, взятки. Но раз уж не повезло попасть на фронт, надо хоть из этого извлечь максимальную пользу. Найти службу, где опасности поменьше, например, стрелять по мирным, или хотя бы теми мирными прикрываясь. Использовать любые методы, пусть даже самые чудовищные. А если повезет кого-то ограбить, так и вовсе, считай, счастливый билет вытащил.

В этом смысле украинская пропаганда абсолютно права в одном – украинцы не русские, они европейцы. Не знаю уж, что их такими сделало – века, проведенные вне русского государства, в течение которых они прогибались то под одного хозяина, то под другого, или века, в течение которых паразитировали на русском государстве, при каждом удобном случае норовя предать. Не исключено, что и мягкий климат с плодородными черноземами формировали несколько иной набор практик выживания и норм общежития, чем на суровых русских просторах.

А для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние. Всё – никаких тебе высоких материй. Ну и да, страх, конечно же. Если тебе угрожают и могут привести угрозу в исполнение, а еще лучше регулярно подвергают насилию для демонстрации серьезности намерений – значит, находятся в своем праве. Поэтому наглое нагибание европейцев американцами, лишающими их дешевых энергоносителей и сырья, рынков сбыта, вынуждающих принимать у себя толпы беженцев, никакого возмущения или попыток сопротивления не вызывают.

Если кто-то, несмотря на причиняемый ему ущерб, не прекращает сопротивления – значит, он ведет себя неразумно. Надо лишь применять больше насилия, и всё получится. Именно поэтому немцы не могли понять, почему их террор не заставляет сдаться русских, равно как американцы не могли понять несговорчивость вьетнамцев.

Так что любые апелляции к морали, ценностям, правде в общении с Западом и украинцами – абсолютно бессмысленны. И в их пропаганде они нужны лишь для воздействия на нас, а больше ни для чего. И именно поэтому они в своей пропаганде так беззастенчиво эти апелляции применяют, никак не сопоставляя с реальностью или хотя бы одни тезисы с другими. Им не нужно эти обвинения логически согласовывать для себя, чтобы сохранить целостную и непротиворечивую картину мира – для них всё это пустые слова, никак не влияющие на принятие решений.

Это не плохо и не хорошо – это просто другая модель взаимодействия с миром. Пытаться воздействовать на ее носителей, оперируя доводами, рассчитанными на носителей нашей модели – пустая трата времени.