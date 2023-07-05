Воевать с мостами себе дороже

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5 июля, среда  |  Последнее обновление — 12:16  |  vz.ru
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Юань набирает обороты против доллара

Еще одна крупная азиатская экономика решила отказаться от доллара при покупке нефти Oriental Image/Reuters
Сделан еще один практический шаг в расширении торговли в нацвалютах. Индия начала закупать российскую нефть в юанях. Китайский лидер призвал ШОС увеличивать долю национальных валют при торговле. И в авангарде этого тренда, идущего по всему миру, стоит Россия. Почему вместо доллара страны выбирают именно юань?  Подробности...
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Иран открывает новые перспективы для ШОС

Артем Иванов/ТАСС
Двухлетний путь Ирана к вступлению в ШОС закончен. Членство в организации несет выгоды не только Тегерану, но также России и Китаю, остальным участникам ШОС. Что означает присоединение Исламской республики к объединению и как это отразится на будущем евразийского пространства? Подробности...
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Нападение на Милашину выгодно противникам Чечни

В результате нападения Елена Милашина получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы пальцев рук кадр из видео
В России потребовали скорейшего расследования нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Во вторник утром они прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики. С призывом найти и наказать виновных в нападении на журналистку выступили даже ее оппоненты и критики.  Подробности...
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Иностранный бизнес не покинул Россию из-за Украины

80% западных компаний продолжают работать в России Maksim Konstantinov/Global Look Press
Оставшиеся в России иностранные компании за 2022 год заработали больше той суммы, которую западные страны направили на Украину в рамках оказания помощи. Несмотря на усилия Вашингтона, около 80% фирм, включая американские, до сих пор продолжают деятельность на рынке РФ. С чем связана подобная политика иностранных компаний?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Воевать с мостами себе дороже

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Предположим, цель достигнута, снабжение украинских войск через Днепр полностью пресечено, ВСУ отступили на правый берег. Это приведет к капитуляции Украины? С чего бы? Подробности...

Идею новых кочевников сменяет идея новой оседлости

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Одни остаются в стране потому, что не имеют возможности покинуть ее на продолжительный срок, но есть и такие, кто целенаправленно остается, хотя имущественный уровень позволяет ему примкнуть к числу уехавших и спокойно прожить за границей продолжительный срок. Отличает их именно экзистенциальная установка. Подробности...

Станет ли Кеннеди могильщиком Байдена

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Отдавать власть демократы, точнее, стоящие за ними глобалистские элиты, вовсе не собираются. Так что время, оставшееся до американских выборов, обещает быть жарким, а сами выборы стать судьбоносными. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

Сколько Запад потратил на Украину

Обсуждение: 5 комментариев

Подростки и арабы сжигают Францию

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Воевать с мостами себе дороже

    Владислав Исаев
    политолог
    5 июля 2023, 11:44

    Недавнее обрушение пролета Антоновского моста в Херсоне после удара «Искандера» вновь вынесло на поверхность идею войны с мостами. На примере этого моста, по которому до этого только «Хаймарсов» выпущено было под две сотни, а потом еще и наша авиация работала тяжелыми бомбами, но обрушившегося в итоге «от одной ракеты» – вновь активно стал обсуждаться вопрос: почему до сих пор не разрушены остальные мосты. Усилил подобные аргументы удар противника по одному из Чонгарских мостов, последствия которого ликвидировали аж две недели.

    Остроту дискуссии подогревает и то, что каждый локальный успех укровоинов в ударах по нашей инфраструктуре по обе стороны фронта становится поводом для бурного выплеска эмоций. А реальные стратегические объекты украинской армии, ежедневно уничтожаемые российскими ВКС, никого давно не впечатляют.

    Но даже самое громкое достижение украинских (и не только украинских, судя по тому, каким маршрутом ехал груз) спецслужб – взрыв Крымского моста, не создало серьезных проблем для региона с тремя миллионами населения, не говоря уж о группировке войск, расположенной в Крыму. Да и странно было бы, если бы создал – и белые в Гражданскую, и Красная армия в 1941-1942 годах оборонялись на полуострове, не имея сухопутной связи со стратегическим тылом. Оборонялись долго и упорно, периодически переходя в наступление. И способы снабжения находили.

    Тем более сомнительна идея пытаться полностью перерезать коммуникации ВСУ ударами по мостам через Днепр. Через эту реку только на территориях, контролируемых украинской стороной, проходит 23 крупных моста, из которых четверть – плотины и дамбы. Последние – особая проблема. Разрушить их существенно труднее, чем мосты. Даже обычные насыпные, не говоря уж о железобетонных громадах плотин ГЭС. Но и это еще не всё. Да недавнего времени разрушение любой их этих дамб угрожало целостности всех плотин, которые ниже них по течению, включая Каховскую ГЭС, которую наши до последнего пытались спасти.

    А по пути наводнение затопило бы всё что можно по более низкому левому берегу, включая новые территории России и Запорожскую АЭС. А затем – как и получилось теперь, после разрушения Каховской дамбы – вода бы сошла, и Днепр сильно обмелел, облегчив украинским войскам форсирование в любом месте, а также организацию понтонных и паромных переправ. То есть задача пресечения коммуникаций дополнительно осложнилась бы, равно как и задача обороны той части левобережья, которую контролируют наши войска.

    Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

    Отдельная тема – ущерб населению и хозяйству всех этих территорий. И смытые дома, и погибшие при наводнении люди – это лишь верхушка айсберга. Обмеление водохранилищ вдоль Днепра – это проблемы с водоснабжением довольно развитого сельскохозяйственного региона. Это изменение локального климата, который разом лишился бы крупных водных резервуаров, смягчающих климат зимой и летом и повышающих влажность. Наводнение – это еще и риск развития эпидемий, которые так или иначе могут перекинуться на соседние области, включая российские и будущие российские.

    Да, в итоге Каховская ГЭС всё равно была разрушена – и частично это привело к таким последствиям. Но сделали это наши враги – явно не для того, чтобы улучшить наше положение. Зачем же нам самим было это делать, давая к тому же еще один повод для международного давления на нас?

    Но вернемся к операции по уничтожению переправ через Днепр. Даже не учитывая того, что некоторые плотины, если не закладывать в них многие тонны взрывчатки, дистанционно разрушить можно только ударами тактического ядерного оружия, она не так уж проста. С учетом того, что наша авиация всё еще не может полностью подавить ПВО противника, использование самого эффективного оружия для разрушения сооружений – тяжелых фугасных авиабомб – отпадает. Придется действовать только ракетами, у которых боевые части не настолько мощные, как у ФАБ-500 и более тяжелых бомб. Так что для гарантированного выведения моста из строя потребуется несколько попаданий. А заметив, что наши удары сосредоточены именно на этой задаче, украинцы наверняка усилят противоракетную оборону мостов, так что стрелять придется куда больше.

    Если сосредоточить все силы, конечно, можно сильно осложнить противнику жизнь, всё время повреждая переправы. Но украинцы в ответ отладят процессы ремонта, будут создавать альтернативные переправы, в итоге получится то же самое, что в процессе войны с электростанциями и железными дорогами. Долгое бодание без очевидного позитивного результата. В конце концов, как и в случае с электроэнергией, противник сосредоточится на удовлетворении потребностей военных, а на снабжение гражданских может и махнуть рукой. А вот у нас в ходе этой возни с мостами на атаки по военным объектам сил уже не останется.

    Но, главное, что нам это даст в смысле приближения победы? Предположим, цель достигнута, снабжение украинских войск через Днепр полностью пресечено, ВСУ отступили на правый берег. Это приведет к капитуляции Украины? С чего бы? От того, что украинские войска будут дальше, нам станет проще их уничтожать? Зато у украинцев резко сократятся потери. Уничтожать войска и технику ВСУ, которые прут на подготовленные позиции наших войск, можно всем, вплоть до стрелкового оружия. А вот по ту сторону Днепра это будет и сложнее, и дороже.

    Дальше через Днепр с разрушенными мостами и под огнем переправиться будет не легче. Наши линии снабжения растянутся и станут более уязвимы, проходя по территориям, населенным не самым дружественным населением с массой оставленных агентов. Надеюсь, иллюзий, которые питали многие о том, как местные жители будут встречать русских освободителей хлебом-солью, за последние 16 месяцев уже ни у кого не осталось. Украинские же коммуникации сократятся. России придется содержать и контролировать еще больше населения – всë Левобережье. Момент, когда Киев, а главное, его хозяева, больше не смогут продолжать эту войну, лишь отодвинется.

    Да, для победы рано или поздно всё равно придется наступать. Но лучше все-таки делать это тогда, когда украинская армия будет полностью перемолота. А еще лучше – когда сами украинцы хотя бы попытаются спасти страну от правления американской марионетки.

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