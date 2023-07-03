Переход к новому миропорядку займет десятилетия

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3 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 18:56  |  vz.ru
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Когда падение рубля остановится

Рубль упал до минимума марта 2022 года Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российская валюта продолжает падение – теперь за один доллар дают почти девяносто рублей. С чем связан процесс девальвации рубля, при каких условиях в дело может вмешаться российский Центробанк и каким в итоге будет курс российской валюты к концу текущего лета? Подробности...
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Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

Пенс раскритиковал Байдена за затягивание поставок оружия Украине REUTERS
Майкл Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, призвал поставлять ВСУ еще больше оружия и раскритиковал Вашингтон за медлительность. Причем сделал он это в Киеве, куда прибыл с необъявленным визитом. Это противоречит позиции Трампа, но он и Пенс теперь враги – бывший «зам» решил сам баллотироваться в президенты и стал самым антироссийским кандидатом из всех. Зачем ему это?  Подробности...
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Как ликвидировать украинскую угрозу на реке Днепр

Антоновский мост обнажил проблему с наличием речных лодок для ВС РФ РИА Новости
Волонтеры начали по всей стране срочный сбор средств на решение проблемы, от которой прямо сейчас несут потери наши бойцы, сражающиеся в зоне СВО – дефицита лодок и лодочных моторов для боевой работы на Днепре. Что нужно сделать, чтобы эту проблему решить, и почему она имеет сегодня такое большое значение? Подробности...
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Польское руководство нашло применение американскому ядерному оружию

Ядерная авиабомба. Именно их хочет видеть на своей территории Польша ZUMA Press/Global Look Press
США крайне прохладно отреагировали на мольбы польского руководства о размещении в их стране ядерных бомб. Казалось бы, странно, что Варшава продолжает проталкивать эту идею, с военной точки зрения для США бессмысленную. Однако для поляков смысл есть, и он имеет отношение к начавшейся в Польше избирательной гонке. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Переход к новому миропорядку займет десятилетия

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Яркая лексика статьи Дмитрия Медведева не должна затенять ее серьезное содержание, где ядерный аргумент – не единственный и даже не главный. Более важен тезис о том, что спецоперация, проводимая Россией, стала не причиной, а следствием «мощнейшего цивилизационного разлома». Подробности...

Российскому футболу нужно уходить от госфинансирования

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Главным отечественным примером, каким должен быть настоящий клуб, стал «Краснодар» Сергея Галицкого. Бывший владелец «Магнита» построил не только лучший парк в стране, но и едва ли не лучший футбольный стадион на планете. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Как и зачем СССР возвращал земли Российской империи

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 июля 1940 года завершился Бессарабский поход Красной армии. Итогом стало образование новой республики в составе Советского Союза и увеличение еще одной. Земли Российской империи медленно, но верно возвращались обратно под контроль. Подробности...
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Сколько Запад потратил на Украину

Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

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  • Достаточно
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    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    3 июля 2023, 17:56

    Статья Дмитрия Медведева в «Российской газете», озаглавленная «Эпоха противостояния», вышла между двумя важными событиями, одно из которых, к счастью, уже миновало, а другое еще предстоит. Первое – это пригожинский мятеж, который сильно взбодрил киевских и натовских начальников, уже было приунывших ввиду невнятных результатов давно анонсированного контрнаступления ВСУ. Второе – это саммит НАТО, который должен состояться в Вильнюсе 11–12 июля этого года. В повестке дня саммита – анализ успехов и (или) неудач ВСУ и обсуждение дальнейших действий.

    Следовательно, зампред Совета Безопасности РФ своей статьей должен был подчеркнуть, во-первых, что после провалившегося мятежа Россия не утратила стабильность, не оказалась в нокдауне, не ослабила интерес к заявленным ею геополитическим целям. О том событии, которое страна пережила 23–24 июня, им сказано немного, но я бы хотел обратить внимание на одну деталь. В том же абзаце, в котором говорится о провале мятежа, упомянуто «взятие нами Артемовска, он же Бахмут». Как известно, Артемовск был взят главным образом силами ЧВК «Вагнер». Таким образом, Медведев подчеркивает, что рядовые бойцы «Вагнера» – такие же «мы», «наши», как и прочие российские военные. А с руководством этой структуры, понятное дело, разговор будет особый.

    Вторая задача Медведева – попытаться убедить натовское руководство перед саммитом в бесперспективности дальнейшей эскалации и в возможности разрешить конфликт путем компромисса. И как раз предложенные аргументы вызывают наибольший интерес.

    По своей стилистике статья имеет двойственную природу. С одной стороны, нетрудно увидеть в тексте инвективы в духе переписки запорожцев с турецким султаном, хорошо знакомые подписчикам Telegram-канала Медведева. Читателю попадаются и «маразматики в американском сенате», и «старческие локти», и «обкуренные вожаки», и «наглые английские свиньи», и «конченые придурки». Ради справедливости надо сказать, что обычай называть Олафа Шольца «ливерной колбасой» зародился среди украинских, а не российских политиков, поэтому использование подобных фразеологизмов можно считать международной практикой.

    Впрочем, яркая лексика не должна затенять серьезное содержание статьи. И здесь мы возвращаемся к тем аргументам против эскалации, которые выдвигает Медведев.

    Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    На один из них обратили внимание все – наверное, даже те, кто не прочел остального. Это проблема ядерного оружия. В самом деле, несмотря на то что все стороны клянутся никогда не применять оружие последнего шанса, мы видим, что сейчас вооруженный конфликт начали особенно активно подталкивать к какой-то околоядерной грани. Причем подталкивать с западной стороны. Это и поставки Украине британских снарядов с обедненным ураном, и разговоры о подготовке киевским режимом к использованию «грязной бомбы», в том числе с помощью предоставленных Западом ракет, и беспрецедентная шумиха на Украине вокруг Запорожской АЭС, которую Россия якобы может взорвать, – хотя зачем нам нужно делать это на своей территории? При этом с той стороны звучат намеки, что любой инцидент с выбросом радиации на ЗАЭС будет приравнен к применению ядерного оружия Россией. И тогда что – ответный удар?

    Медведев вносит в этот вопрос ясность – правда, неутешительную для человечества. Ядерный конфликт, пишет он, вероятен не только потому, что наши противники решили разгромить крупнейшую ядерную державу – Россию, но и потому, что «ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!»

    Этот аргумент, по сути, бьет в один из важных принципов американской демагогии: «Да, мы это делали, но больше никто этого делать не должен». Этот принцип равным образом применяется и к атомной бомбардировке японских городов, и к силовой смене зарубежных правительств, и к лоботомии для гомосексуалистов – да чего только не было в практике мирового гегемона.

    Но представление о реальности ядерной угрозы надо во что бы то ни стало донести и до населения стран НАТО. Европейские буржуа должны сильно испугаться за свою жизнь. Нельзя позволять им воевать с Россией в условиях психологического комфорта. Если слова Медведева будут услышаны, то мы действительно получим рычаг, который позволил бы влиять на западные правительства, как это было в советское время, когда Европу сотрясали многотысячные демонстрации в защиту мира.

    Но ядерный аргумент – не единственный в статье и даже не главный. Более важен, на мой взгляд, тезис о том, что специальная военная операция, проводимая Россией, стала не причиной, а следствием «мощнейшего цивилизационного разлома». Речь идет не об изолированном региональном конфликте, в котором Запад мог бы победить без чрезвычайного напряжения сил, а о «тотальном противостоянии условного коллективного Запада и всего остального мира».

    Иными словами, люди в Бразилии, Индии, в других далеких от нас странах уважают интересы России не потому, что они считают Крым или Донбасс по праву российским; им вряд ли под силу разобраться в наших исторических проблемах. Дело, скорее, в том, что им симпатична идея борьбы с западным доминированием как таковая. А эта идея на разных континентах может принимать различные формы. Китай, например, хотел бы воссоединиться с Тайванем. Аргентина – деколонизировать наконец-то Фолклендские острова, несправедливо удерживаемые британцами. И вот тут уже никаких сил коллективному Западу не хватит. Однако и это лишь частности на фоне того, что объединяет большинство незападных стран – стремления избавиться от господства доллара.

    Впрочем, эти два аргумента Медведев излагает не для того, чтобы угрожать, а для того, чтобы предложить компромисс. Как будет выглядеть этот компромисс, пока никто не может сказать, ведь никаких переговоров Запад вести не хочет. Принципиальные моменты для России: киевский режим должен быть ликвидирован, а Украина, как и любые другие «бывшие части нашей страны», ни в коем случае не должна быть принята в НАТО. Оставляют ли эти параметры достаточно места для компромисса? На мой взгляд, да.

    Тем не менее в конце статьи ее автор признается: «Я не оптимист». И его можно понять. Конфликт двух государств, не имеющий сущностного, цивилизационного значения, можно было бы урегулировать раз и навсегда. Когда же речь идет о мировом тектоническом разломе, о смещении мировых центров силы и установлении нового миропорядка, такой процесс требует десятилетий. На этом пути могут быть временные компромиссы, перемирия, но сойти с него означало бы сойти с исторической сцены как таковой. Поэтому не расслабляемся и настраиваемся на долгую и опасную игру.

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