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3 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 11:37  |  vz.ru
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Когда падение рубля остановится

Рубль упал до минимума марта 2022 года Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российская валюта продолжает падение – теперь за один доллар дают почти девяносто рублей. С чем связан процесс девальвации рубля, при каких условиях в дело может вмешаться российский Центробанк и каким в итоге будет курс российской валюты к концу текущего лета? Подробности...
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Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

Пенс раскритиковал Байдена за затягивание поставок оружия Украине REUTERS
Майкл Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, призвал поставлять ВСУ еще больше оружия и раскритиковал Вашингтон за медлительность. Причем сделал он это в Киеве, куда прибыл с необъявленным визитом. Это противоречит позиции Трампа, но он и Пенс теперь враги – бывший «зам» решил сам баллотироваться в президенты и стал самым антироссийским кандидатом из всех. Зачем ему это?  Подробности...
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США создают новые риски для сухопутного коридора в Крым

СМИ узнали о планах передачи ракет ATACMS Украине Arkansas Army National Guard
В США обсуждается вопрос передачи ВСУ ракет ATACMS, дальность которых достигает 300 км. До этого вооруженные силы Украины получили в свое распоряжение ракеты Storm Shadow, использование которых наряду с HIMARS заставило ВС РФ пересмотреть некоторые подходы к обороне. Как новые боеприпасы повлияют на ход конфликта?  Подробности...
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Польское руководство нашло применение американскому ядерному оружию

Ядерная авиабомба. Именно их хочет видеть на своей территории Польша ZUMA Press/Global Look Press
США крайне прохладно отреагировали на мольбы польского руководства о размещении в их стране ядерных бомб. Казалось бы, странно, что Варшава продолжает проталкивать эту идею, с военной точки зрения для США бессмысленную. Однако для поляков смысл есть, и он имеет отношение к начавшейся в Польше избирательной гонке. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Как и зачем СССР возвращал земли Российской империи

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 июля 1940 года завершился Бессарабский поход Красной армии. Итогом стало образование новой республики в составе Советского Союза и увеличение еще одной. Земли Российской империи медленно, но верно возвращались обратно под контроль. Подробности...

Пора возрождать пограничные войска

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
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После Гребенщикова останутся песни

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
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Сколько Запад потратил на Украину

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    Польское руководство нашло применение американскому ядерному оружию

    Требование Варшавы разместить в стране ядерное оружие США связано с выборами
    Ядерная авиабомба. Именно их хочет видеть на своей территории Польша
    		  
    3 июля 2023, 11:20
    Фото: ZUMA Press/Global Look Press
    Текст: Кирилл Аверьянов

    США крайне прохладно отреагировали на мольбы польского руководства о размещении в их стране ядерных бомб. Казалось бы, странно, что Варшава продолжает проталкивать эту идею, с военной точки зрения для США бессмысленную. Однако для поляков смысл есть, и он имеет отношение к начавшейся в Польше избирательной гонке.

    Польша объявила о желании стать участницей ядерной программы НАТО Nuclear Sharing, которая позволяет размещать американское ядерное оружие в других странах альянса. Как, например, прямо сейчас американские ядерные бомбы находятся на авиабазах в Германии и Италии. Это желание польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обосновал тем, что Россия разместила тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии.

    Казалось бы, все понятно – симметричный ответ. Хотя есть и странность – ведь российский Калининград находится с Польшей по соседству. Там, как и на всей прочей территории России, тоже вполне может находиться российское ТЯО, но Польшу это до последнего времени не волновало. По крайней мере, публично.

    А кроме того, есть куда более важный нюанс – США не горят желанием размещать в Польше столь серьезное вооружение, поскольку не видят в этом военного смысла. Для Варшавы это не секрет, так как несколько лет назад поляки уже поднимали этот вопрос. Вот и сейчас в Белом доме просто отказались спекулировать на эту тему. Намек, казалось бы, вполне прозрачный. Тем не менее Моравецкий заявляет, что «надеется убедить партнеров по НАТО» (читай – США) в необходимости размещения в его стране ядерного оружия.

    Ядерные амбиции, заявленные польским руководством, преследуют прежде всего пропагандистские, а не военные цели. Осенью в Польше должны состояться парламентские выборы. Правящая партия «Право и справедливость» в уже, по сути, начавшейся предвыборной кампании делает ставку на раздувание русофобских настроений и выставление своих главных оппонентов из партии «Гражданская платформа» в качестве агентов Москвы.

    Основной удар партия премьера Моравецкого наносит по лидеру оппозиции Дональду Туску, который занимал премьерский пост с 2007 по 2014 год.

    Недавно по первому каналу польского телевидения был показан документальный фильм «Reset» (перезагрузка). В нем утверждается, что в 2007 году проект американской противоракетной обороны в Польше был готов к реализации, но ситуация изменилась в октябре того же года после победы на парламентских выборах партии «Гражданская платформа» Дональда Туска. Авторы фильма обращают внимание, что первый официальный визит в феврале 2008 года новый премьер совершил в Москву – и встреча Туска с Владимиром Путиным стала началом политики перезагрузки в польско-российских отношениях.

    Через месяц после встречи с российским лидером Туск провел переговоры с президентом США Джорджем Бушем – младшим в Вашингтоне. В фильме представлены рассекреченные материалы из архива экс-президента США, из которых следует, что американский лидер хотел довести до конца вопрос создания американской базы в Польше, но польское правительство начало затягивать этот процесс, выдвигая все новые условия.

    И самое пикантное – в разговоре с Бушем Туск признался, что в случае реализации американского проекта ПРО Путин пригрозил ему нацелить российские ракеты на Польшу. Из этого провластные польские журналисты делают вывод: Туск под давлением Путина похоронил проект американской системы ПРО в Польше и тем самым поставил под угрозу безопасность Речи Посполитой.

    В реальности в 2009 году американские планы по созданию противоракетной системы в Восточной Европе были пересмотрены пришедшим к власти президентом Бараком Обамой. При этом позиция Москвы, действительно, была учтена американцами. «Мы учитываем здесь интересы России, которая считала, что наша предыдущая программа ПРО абсолютно не соответствует российским интересам», – говорил Обама.

    Официальная просьба нынешних властей Польши разместить на их территории натовское ядерное оружие – второй акт этой предвыборной пьесы. Дескать, Туск испугался России и не защитил поляков от потенциальной русской агрессии, а мы не боимся, мы защитим. Накачанный русофобией польский избиратель должен на это клюнуть, считают в партии «Право и справедливость».

    Правда, пока что опросы общественного мнения говорят об обратном. Несмотря на массированную пропаганду со стороны государственного телевидения, «Гражданская платформа» сокращает разрыв от действующей партии власти в рейтинге поддержки избирателей.

    Еще одним адресатом фильма о прогнувшемся под Кремль Туске и демонстративной просьбы Моравецкого о ядерном оружии является американский истеблишмент. Несмотря на декларируемое польско-американское союзничество, правительство демократов в Вашингтоне с неудовольствием смотрит на консервативную политику правящей польской партии.

    В Польше с некоторыми исключениями запрещены аборты, Варшава всячески противится приему мигрантов из Африки и Азии, польские официальные лица позволяют себе нелицеприятные высказывания о представителях ЛГБТ. Экс-посол США в Польше Джоржетт Мосбахер в 2020 году прямо заявила, что репутация Польши как враждебной к ЛГБТ страны приводит к неблагоприятным решениям относительно американских инвестиций и даже оказывает влияние на военное сотрудничество с Америкой.

    Правительству Джо Байдена гораздо удобнее было бы иметь дело с либеральной «Гражданской платформой» во главе с поработавшим в структурах Евросоюза Дональдом Туском.

    Примечательно, что на последних выборах президента США «Право и справедливость» «болела» за Трампа, а «Гражданская платформа» – за Байдена. Туск не скупился на славословия в адрес кандидата от демократов и прогнозировал проблемы в отношениях нового американского президента с действующим польским руководством. «Джо Байден известен не только своей симпатией к Польше, но и ко всему нашему региону. Поэтому предположения о том, что его победа будет означать какие-то проблемы для Польши, абсурдны. Проблемы будут не для Польши, а для польского руководства», – уверял лидер «Гражданской платформы».

    У правящей польской элиты есть все основания полагать, что американцы могут вмешаться в выборы в Польше, тем более что у них есть для этого мощный информационный ресурс – оппозиционный телеканал TVN, принадлежащий Discovery. В 2021 году польский парламент, где большинство мест пока принадлежит представителям «Права и справедливости», даже принял специальный закон, чтобы лишить TVN лицензии, но президент Анджей Дуда под давлением американцев вынужден был наложить вето.

    Видимо, в правящей партии рассудили, что если уж нельзя похвастаться перед заокеанскими партнерами либеральными ценностями, то, может быть, удастся прельстить их готовностью к углубленному военному сотрудничеству, чего, согласно фильму «Reset», не может им гарантировать Дональд Туск. Соответственно, размещение российского ядерного оружия в Белоруссии здесь только повод для обращения к НАТО, но не реальная причина.

    Скорее всего, до размещения ядерных ракет в Польше дело так и не дойдет, но в Вашингтоне отметят, что Дуда и Моравецкий готовы взять под козырек в случае появления у американцев реального желания разместить ТЯО в непосредственной близости от российских границ. А вот по поводу Туска такой уверенности нет, хоть члены «Гражданской платформы» и участвовали в недавно прошедшем в Варшаве гей-параде. Таким образом, скоро мы узнаем, что для американцев важнее – либеральные ценности или геополитика.
     
     
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