|
|
В Белом доме отказались говорить о размещении в Польше ядерного оружия
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Власти США не стали уточнять, обсуждают ли с Польшей возможность размещения на ее территории ядерных вооружений.
«Мы ничего не говорим о развертывании ядерных систем, так что начинать это делать с сегодняшнего дня я не буду», – передает ТАСС слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби в ответ на соответствующий вопрос.
При этом Кирби подчеркнул, что США не видят никаких намерений России применить ядерное оружие на фоне украинского конфликта. По его словам, США не планируют повышать уровень боевой готовности своих ядерных сил.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша желает размещения в своей стране ядерного оружия США.
Der Spiegel: Западное оружие оказалось бессильно против российского вертолета Ка-52
|
|
Работа российского вертолета Ка-52 ужаснула украинских военных, так как западное оружие не может с ним справиться, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
В публикации указано, что над позициями ВСУ часто кружит российский Ка-52, известный как «Аллигатор», который считается одним из лучших ударных вертолетов в мире, несмотря на то, что в прошлогодних операциях не проявлял себя в полной мере, передает РИА «Новости».
Автор статьи отмечает, что вертолет имеет внушительное вооружение, в том числе управляемые ракеты класса «воздух – воздух», «воздух – земля» и противотанковые комплексы «Вихрь».
Издание подчеркивает, что экипаж может вести огонь с расстояния до 10 км, а дальность действия немецкого зенитного комплекса Gepard является недостаточной, как и ракета Stinger, которые способны атаковать технику на расстоянии до 4-6 км.
Автор публикации добавил, что украинская армия не может даже послать на перехват Ка-52 самолеты, в связи с тем, что российские истребители способны сбить их с дальнего расстояния.
«Во время таких операций и так немногочисленная авиация ВСУ оказалась бы в непосредственной близости от российских ракетно-зенитных комплексов», – резюмирует Spiegel.
Ранее американский обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive заявил, что одну из величайших угроз для украинских военных представляет российский беспилотник «Ланцет».
Военный эксперт оценил риски передачи ВСУ комплексов ATACMS
Военный эксперт Бижев: Передачей ВСУ ATACMS Вашингтон не сможет добиться перелома в конфликте
|
|
США не в первый раз отправляют ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте. Так будет и в этот раз, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Напомним, в США обсуждается возможность поставки оперативно-тактических ракет ATACMS для Украины.
«ATACMS – современные тактические ракеты класса «земля – земля». Пусковыми установками ракет ATACMS являются РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Обладают достаточно большой скоростью – 1500 метров в секунду. При этом полет может осуществляться по разным траекториям. Вкупе с эффективной отражающей поверхностью, это серьезно усложняет противодействие данному снаряду», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.
«Дальность поражения ATACMS может достигать 300 километров, однако это зависит от вида модификации. Не думаю, что украинцам передадут самые мощные системы. Кроме того, ATACMS отличается особой мобильность: развертывание происходит за несколько минут, что усложняет противодействие данным вооружениям», – подчеркивает эксперт.
«Используются ATACMS для стрельбы по разным целям. Под удар может попасть как техника, так и важные здания или аэродромы. Неоспоримое преимущество данных снарядов – возможность их интеграции с разведывательными дронами и спутниками. То есть военные получают необходимую информацию в режиме реального времени», – считает собеседник.
«В боевой части ракеты размещается около 560 кг взрывчатки. При этом сама головка снаряда кассетная. Соответственно, данный боеприпас отличается внушительными характеристиками. Но я не думаю, что ВСУ удастся достичь с его помощью кардинального изменения ситуации на полях СВО», – акцентирует Бижев.
«Это не первый случай, когда в руки противника попадает оружие, которое якобы способно переломить ход конфликта. Достаточно вспомнить, какого размаха достигла информационная кампания в период передачи Украине HIMARS. Тогда каждый второй западный аналитик писал, что России с подобной техникой не совладать», – считает собеседник.
«Тем не менее мы приспособились к новым условиям на фронте. Нам удалось выстроить глубокоэшелонированную систему ПВО. В связи с этим могу с уверенностью заявить, что наши солдаты вполне способны побороть и новую угрозу. Конечно, первое время ВС РФ придется привыкать к ATACMS, но это стандартная для армии практика», – акцентирует Бижев.
«К тому же военно-политическое руководство России достаточно трезво оценивает ситуацию на полях СВО. Уверен, что подготовка к передаче ВСУ данного типа ракет уже ведется. Скорее всего, в настоящий момент в наших научно-исследовательских центрах проектируют пробную модель для организации тренировок служащих ВС РФ», – уточняет собеседник.
«Кроме того, совсем недавно Украина получила ракеты Storm Shadow. Коренного перелома не произошло. ВС РФ демонстрируют внушительную способность адаптации к изменчивой ситуации на фронте. Необходимо с должной ответственностью и доблестью встречать те испытания, которые преподносит нам противник, и тогда русский солдат обязательно одержит победу», – резюмирует Бижев.Ранее стало известно, что Вашингтон в скором времени может одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для ВСУ. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Газета пишет, что вопрос о поставках данной модели вооружений находится на стадии согласования на самом высоком уровне.
Отмечается, что Украина в последние недели получила несколько положительных сигналов о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS. При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему не известно о каких-либо «неизбежных решениях», касающихся передачи ВСУ этих ракет.
Он отметил, что видел сообщения СМИ о планах отправки новых боеприпасов в зону СВО, однако подчеркнул, что ему «нечего объявлять» по данному вопросу. Ранее в военном ведомстве усомнились в практической надобности предоставления ВСУ ракетных комплексов ATACMS. При этом заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер отметила, что недавно отправленные Украине снаряды Storm Shadow действуют вполне эффективно.
Напомним, в мае министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил факт передачи ВСУ авиационных ракет Storm Shadow с дальностью поражения около 250 км. Использование данного боеприпаса, по мнению аналитиков, усилило атакующий потенциал украинских военных. В частности, с помощью новых снарядов, противник сумел обстрелять Бердянск и Мариуполь.
Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, Storm Shadow способны достигать любой точки в Донецкой народной республике. Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы применить новый боеприпас для нанесения удара по Крымскому мосту в том случае, если они будут уверены в успехе своих действий.
Кроме того, Storm Shadow создают существенную угрозу для сухопутного коридора в Крым. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, каким образом можно решить сложившуюся проблему.
Конгрессвумен в США высмеяла встречу Зеленского с экологами
Конгрессвумен в США Тейлор Грин назвала лицемерной встречу Зеленского с экологами
Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин назвала лицемерной встречу украинского президента Владимира Зеленского с экологами.
В своем Twitter (запрещен в России) она указала, что «особенно много смысла говорить об экологии имеет актеру, который каждый день носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется американскими поджигателями войны, который совсем недавно отменил выборы, контролирует государственные СМИ и имеет нацистскую армию», передает РИА «Новости».
Накануне Зеленский обсудил последствия разрушения Каховской ГЭС с экоактивисткой Гретой Тунберг.
Москва потребовала объяснений от Польши в связи с задержанием российского хоккеиста
Посольство России направило ноту в МИД Польши с запросом об информации о задержанном хоккеисте
Посольство России направило ноту в МИД Польши с запросом об информации о задержанном российском хоккеисте, а также характере выдвигаемых против него обвинений, сообщил представитель дипмиссии.
В посольстве пояснили, что посольство просит подтвердить распространяемые в СМИ сведения о задержании российского гражданина и сообщить о выдвигаемых в его адрес обвинениях, передает РИА «Новости».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выражает решительный протест и требует объяснения в связи с арестом россиян в Польше.
Она также добавила, что это четырнадцатый случай ареста российских граждан, она указала, что в МИД России выражают Варшаве решительный протест и требует объяснений.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты будет стараться прояснить ситуацию с задержанием в Польше хоккеиста из России, обвиняемого в шпионаже.
Прокуратура Польши сообщила о задержании российского хоккеиста по подозрению в шпионаже. СМИ сообщили, что задержанный за шпионаж в Польше российский хоккеист играл в клубе Zaglebie Sosnowiec, его зовут Максим Сергеев.
Россия обвинила западную коалицию в нарушении протоколов деконфликтации в Сирии
Замглавы ЦПВС Гуринов обвинил возглавляемую США коалицию в нарушении протоколов деконфликтации в Сирии
Так называемая международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, грубо нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов сообщил, что коалиция продолжает грубо нарушать протоколы деконфликтации. По его словам, нарушения имеют «целенаправленный и систематический характер». Так, за сутки зафиксировано 10 случаев нарушений, связанных с беспилотниками. В частности, БПЛА MQ-9 Reaper приблизился к объекту российских сил у аэродрома Квайрес в Алеппо, данные полеты не согласованы с российской стороной. Гуринов подчеркнул, что Россия при этом соблюдает соглашения с США, передает РИА «Новости».
В конце мая Гуринов сообщил, что пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии.
Польша попросила разместить в стране американское ядерное оружие
Премьер Польши Моравецкий обратился к НАТО с просьбой о размещении ядерного оружия США
Польша просит о размещении на своей территории американского ядерного оружия, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Моравецкий считает, что Польша должна принять участие в программе Nuclear Sharing в связи с тем, что Россия размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии, передает РИА «Новости».
Польский премьер заявил, что обращается с соответствующей просьбой ко всему НАТО.
Польские СМИ ранее писали, что правительство Польши не осознает опасность расположения ядерного оружия на своей территории по программе Nuclear Sharing.
Стало известно возможное имя задержанного за шпионаж в Польше российского хоккеиста
Польские СМИ узнали возможное имя задержанного за шпионаж российского хоккеиста
Задержанный за шпионаж в Польше российский хоккеист играл в клубе Zaglebie Sosnowiec, его зовут Максим Сергеев, сообщили СМИ.
На официальном сайте Польского союза хоккея на льду содержится информация, что в клубе Zaglebie Sosnowiec играет уроженец Реутова Максим Сергеев, передает РИА «Новости».
В официальном составе вышеназванного клуба, размещенном на официальном сайте команды, россиянина нет.
Официальный представитель клуба Наталия Возняк отказалась комментировать ситуацию.
Ранее прокуратура Польши сообщила о задержании российского хоккеиста по подозрению в шпионаже.
Российского хоккеиста арестовали в Польше за шпионаж
Прокуратура Польши сообщила о задержании российского хоккеиста по подозрению в шпионаже
Российский хоккеист задержан в Польше по обвинению в шпионаже, он арестован на три месяца, сообщил министр юстиции, генеральный прокурор республики Збигнев Зебро.
Зебро отчитался в Twitter (заблокирован в России), что россиянин был игроком хоккейного клуба первой лиги. По его словам, он 14-й задержанный из шпионской сети, передает РИА «Новости».
В свою очередь пресс-служба министра-координатора спецслужб сообщила, что задержанный спортсмен выполнял в Польше порученные задачи, среди прочего о выявлении критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Отмечается, что россиянин приехал в Польшу в октябре 2021 года, ему уже предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и в деятельности иностранной разведки против интересов Польской Республики, он арестован. Россиянину грозит до 10 лет тюрьмы.
В конце марта СМИ в Польше сообщали, что в стране задержали иностранца, его подозревают в «разведывательной деятельности» в пользу России. В середине марта польское Агентство внутренней безопасности объявляло о поимке девяти иностранцев, якобы причастных к «шпионажу» в пользу России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Варшава предлагает Минску обмен белорусских граждан, подозреваемых в «шпионаже на Россию».
В США опровергли предположения об отправке войск на Украину
Госдеп заявил о четкой позиции США, что переброски войск на Украину не будет
США не намерены перебрасывать войска на Украину, президент Джо Байден четко дал это понять, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Так он ответил на вопрос о заявлении бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, который сказал, что ряд стран НАТО могут в индивидуальном порядке ввести войска на Украину. Миллера попросили ответить на вопрос, поддержат ли США такое решение, передает ТАСС.
Также Миллер подчеркнул, что НАТО поддержат Украину на саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля.
Ранее сообщалось, что Вашингтон может передать Киеву в ближайшее время оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Польские военные выгнали в Белоруссию беженцев с ребенком через калитку для животных
Польские военные заставили пройти беженцев с ребенком в Белоруссию через калитку для животных
Польские силовики под дождем выгнали на белорусскую территорию через калитку для прохода животных группу беженцев, в том числе ребенка, сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.
Белорусские пограничники сообщили, что польские силовики привезли беженцев, среди которых был ребенок, к заграждению на границе с Белоруссией, заставили их пройти на белорусскую территорию через калитку для животных, несмотря на ливень. Тех, кто не хотел покидать Польшу, избивали, передает ТАСС.
Ранее мигранты, пытавшиеся проникнуть со стороны Белоруссии, повредили два автомобиля польской пограничной охраны, забросав их камнями и палками.
Напомним, польские власти построили на границе с Белоруссией металлический забор высотой 5,5 м с колючей проволокой, камерами и датчиками.
Лавров назвал шизофреническими заявления Запада о вариантах завершения кризиса на Украине
Лавров назвал странным высказывание Блинкена о завершении конфликта на Украине дипломатическим путем
Это уже шизофреническая ситуация, когда говорят, что все будет завершено переговорами, но сначала надо Россию победить, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ответ на высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о завершении конфликта на Украине «дипломатическим путем, за счет переговоров».
По словам Лаврова, мнение о переговорах практически одновременно звучит с заявлениями того же Блинкена, руководителей Совета национальной безопасности США, деятелей Евросоюза и НАТО о том, что Украина сначала должна победить, а потом вести переговоры. По его словам, складывается шизофреническая ситуация, когда говорят о дипломатическом способе решения конфликта, но при условии победы Украины, передает ТАСС.
Министр считает, что американские политологи пытаются продвинуть сценарий заморозки конфликта на Украине, чтобы выиграть время для накачки Киева вооружениями, передать ей новые смертоносные дальнобойные вооружения.
Ранее в эфире телеканала MSNBC госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конфликт на Украине завершится дипломатическим путем, при этом страны НАТО настроены на поддержку Киева и укрепление оборонных возможностей.
Путин рассказал Моди об отказе Киева от дипломатического решения конфликта
Кремль: Путин обратил внимание Моди на отказ Киева от дипломатического решения конфликта
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, обратив внимание индийского лидера на категорический отказ Киева от урегулирования конфликта мирным путем, сообщили в Кремле.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кремля, говорится, что Моди в связи с событиями 24 июня выразил Путину понимание и поддержку решительных действий властей России, направленных на защиту законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности россиян.
Кроме того, стороны отметили важность дальнейшей реализации крупных совместных проектов в разных сферах и констатировали значительный рост товарооборота в 2022 году и по итогам первого квартала 2023 года.
Особое внимание в ходе переговоров уделялось взаимодействию по линии ШОС и «Группы двадцати», в которых Индия сейчас является председателем, а также в формате БРИКС. Также Моди проинформировал российского лидера о своих международных контактах, включая недавний визит в столицу США.
Затронули Путин и Моди и ситуацию вокруг Украины. Российский лидер дал оценку ситуации в зоне СВО, обратив внимание собеседника на категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта, говорится в сообщении Кремля.
Разговор, состоявшийся по инициативе индийской стороны, носил содержательный и конструктивный характер, добавили в Кремле. Главы государств подтвердили взаимный настрой на укрепление «особо привилегированного стратегического партнерства» между Россией и Индией, говорится в заявлении по итогам телефонного разговора.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала итоги визита Моди в США.
Politico: США считают мир неготовым к России без Путина
Американская сторона не хотела бы дестабилизации в России, мир не готов к России не под управлением ее президента Владимира Путина, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников из США и других стран.
США не нужна нестабильность России, которая может перейти на Европу, заявил бывший сотрудник американской разведки Андреа Кендалл-Тейлор, передает ТАСС.
Администрация президента США Джо Байдена, прорабатывая реакцию на попытку мятежа группы «Вагнер», поднимала вопросы о стабильности в России, пытаясь сохранить осторожность в своей риторике, чтобы не укрепить подозрения в поддержке смены российского руководства.
Нестабильность в России может иметь глобальные последствия, сказал неназванный американский чиновник. Он указал, что российские институты также в случае смены власти могут оказаться неустойчивы.
«Будет затронуто все – от глобальных поставок нефти, газа и обогащенного урана до сельского хозяйства и продовольственной безопасности», – сказал дипломат из Центральной Азии.
Источник: США пытаются набрать в Сирии боевиков для участия в боевых действиях за Украину
Американская сторона пытается увеличить набор желающих воевать на стороне киевского режима, сообщил военно-дипломатический источник в Дамаске.
Вашингтон пытается на фоне неудачного для администрации президента Джо Байдена хода конфликта на украинской территории нарастить масштабы вербовки желающих воевать в рядах ВСУ, сказал собеседник РИА «Новости».
По его словам, ЦРУ в Сирии ведет переговоры с представителями курдских отрядов самообороны и шейхами нескольких арабских кланов. Боевикам предлагают порядка 2 тыс. долларов в месяц.
В Ираке разведчики США и офицеры СБУ проводят консультации по вопросу о противодействии российскому присутствию в Сирии. Принято решение увеличить численность террористических структур в несколько раз, заявил источник.
Набор боевиков и переправка их в Сирию якобы возложены на почетного консула Украины в Курдском автономном районе Ирака Фархада Али Шакера, продолжил собеседник.
Подготовку террористов планируется проводить украинскими специалистами, прошедшими инструктаж на американских базах в Ираке.
Лавров заявил о попытках патриарха Варфоломея развалить мировое православие
Патриарх Константинопольский Варфоломей находится в теснейшем контакте с Соединенными Штатами и финансируется ими, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что Варфоломей делает все для развала мирового православия. Своей цели американцы даже не скрывают, добавил министр.
Глава МИД признался, что не помнит от стамбульского патриарха каких-либо предложений о содействии для выяснения судьбы православных на Украине, для обмена мнениями по данному вопросу, передает ТАСС.
Лавров и ранее заявлял, что к нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку США, их спецпредставитель настраивал Константинопольского патриарха Варфоломея на раскол.