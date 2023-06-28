ЧВК «Вагнер» привела в ужас польское руководство

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28 июня, среда  |  Последнее обновление — 23:03  |  vz.ru
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Российские продукты питания завоевывают дружественный мир

Продукты питания из России завоевывают новые рынки сбыта Владимир Гердо/ТАСС
Россия оказалась на 17-м месте в списке крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Причем среди топ-20 она сделала самый резкий прыжок вверх за последние десять лет – ее экспорт подскочил в 2,5 раза. Однако Россия хочет еще больше продавать за рубеж. Дело даже не в том, чтобы накормить дружественные страны. Для некоторых сельхозкомпаний поиск новых рынков сбыта – это вопрос выживания. Внутренний рынок уже переполнен. Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как был остановлен мятеж Пригожина

У ЧВК «Вагнер» не было шансов дойти до Москвы Эрик Романенко/ТАСС
«Вы фактически остановили гражданскую войну». Такими словами Владимир Путин описал действия силовиков, благодаря которым угроза разрастания мятежа была пресечена. Какие именно меры были предприняты государственными органами для того, чтобы предотвратить угрозу вооруженного мятежа? Подробности...
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Киевский режим покусился на один из символов Украины

Украина мечтает переименовать основанный русскими город Запорожье Alexey Tolmachov/Wikipedia
Азарт киевского режима, желающего искоренить «коммунистическое наследие», достиг парадоксальных высот. Теперь предложено переименовать город, название которого напоминает о самых глубоких украинских истоках – Запорожье. Кем и когда был основан этот город и почему его название настолько теперь не нравится киевскому режиму? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Герои новой русской экономики незаметны и сдержанны

Павел Вешаев
Павел Вешаев, эксперт по финансам «Опоры России», генеральный директор FinHelp
Предприятий с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. в год насчитывается почти 18 тысяч. Именно они сейчас латают зияющие раны в ткани экономических отношений, которые со всей дури нанесли нам «уважаемые западные партнеры». Подробности...

Международные договоры не стоят бумаги, на которой они написаны

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Тимур Шерзад, журналист
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    ЧВК «Вагнер» привела в ужас польское руководство

    Президент Польши Анджей Дуда: Из-за «вагнеровцев» мы усиливаем границу с Белоруссией
    ЧВК «Вагнер» покинула Россию, и угрозу в этом для себя увидела Польша
    		  
    28 июня 2023, 22:47
    Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
    Текст: Кирилл Аверьянов

    Польша усиливает границу с Белоруссией, а все из-за того, что в этой стране будут теперь присутствовать бойцы ЧВК «Вагнер». «Это очень тревожное дело, которое требует решительного ответа НАТО», – заявил по данному поводу президент Польши Анджей Дуда. Почему в Варшаве настолько испуганы – и действительно ли у них есть для этого основания?

    Осенью в Польше состоятся парламентские выборы, и уже сейчас в польских городах проходят предвыборные мероприятия. Однако в минувшие выходные внутриполитическая повестка выпала в Польше из фокуса общественного внимания. А все потому, что главными героями польских СМИ и соцсетей стали Евгений Пригожин, ЧВК «Вагнер» и попытка вооруженного мятежа в России. Даже лидерам двух главных политических партий в Польше, Матеушу Моравецкому и Дональду Туску, пришлось на своих митингах говорить о событиях в России.

    Это связано с тем, что мятежи против российской власти занимают важное место в исторической памяти поляков: именно бунтовщики типа Тадеуша Костюшко или Эмилии Плятер составляют видную часть польского национального пантеона. Поэтому изначально Польша с воодушевлением восприняла выступление «Вагнера», видя в нем залог новой русской смуты.

    Однако когда смуты в России не случилось, настроения в Варшаве резко поменялись – из угрозы для Кремля Пригожин стал восприниматься угрозой для самой Польши. Соглашение о переезде Пригожина и его группы в Белоруссию заставило поляков задуматься – нет ли тут какого-то «хитрого плана», связанного, к примеру, с подготовкой каких-нибудь провокаций на границе Польши с Белоруссией или срывом польских военных поставок Украине?

    Уже в воскресенье премьер-министр Польши Моравецкий в сопровождении министра обороны побывал на польско-белорусской границе. Это можно считать реальным признаком серьезной озабоченности Варшавы по поводу возможного появления по соседству группы «Вагнер».

    Алармизм польского премьера разделил и президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что НАТО должно решительно реагировать на размещение войск ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. «На мой взгляд, это действительно серьезное и очень тревожное дело. Мы должны поговорить об этом и принять очень твердое решение. Это требует очень-очень решительного ответа НАТО», – сказал Дуда во вторник после неформального совещания представителей стран Североатлантического альянса в Гааге. А в среду Дуда и вовсе заявил о том, что именно из-за ЧВК «Вагнер» Польша усиливает границу с Белоруссией.

    Иначе говоря, польское руководство увидело в «Вагнере» не попавших в опалу мятежников, а направленный на Варшаву ударный кулак.

    «Мы видим, что происходит на Востоке. Сейчас де-факто идет релокация российских войск, группы «Вагнер» вместе с ее руководителем Евгением Пригожиным в Белоруссию. Для нас это очень негативные сигналы, о которых мы хотим сказать нашим союзникам», – заявил Дуда.

    Правда, нельзя сказать, что руководство НАТО сразу и безоговорочно согласилось с поляками. «Пока еще слишком рано делать какие-либо заключения относительно долгосрочных последствий для НАТО. Но мы пристально следим за ситуацией», – такими словами перемещение группы «Вагнер» в Белоруссию прокомментировал генсек НАТО Столтенберг.

    Болезненная реакция поляков на размещение каких бы то ни было российских войск рядом с польской территорией – следствие тяжелого исторического наследия Польши. После трех разделов Речи Посполитой в XVIII веке и Освободительного похода Красной армии в 1939 году польская элита склонна видеть подготовку к оккупации в любом вооруженном движении русских в направлении Варшавы. Даже мятежников, по сути, изгнанных из России.

    Однако в данном случае полякам следует вспомнить русскую пословицу – у страха глаза велики. Каким бы героическим ни был «Вагнер», он не сможет противостоять НАТО. А главное – к чему это противостояние? Захватить Варшаву, разделить Польшу?

    Все эти цели из учебников истории, и они никак не соотносятся с текущей реальностью. Гипотетические провокации на границе с Польшей лишь увеличат соблазн НАТО вмешаться напрямую в вооруженный конфликт России с Украиной. Развязывание силами частной армии третьей мировой войны точно не соответствует интересам Российского государства.

    Тем более что на данный момент никаких бойцов данной ЧВК в Белоруссии нет, в страну прилетел только лично Пригожин. «Да, действительно, он сегодня в Беларуси», – сказал по этому поводу Александр Лукашенко. По его словам, «мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим... мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста – забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем».

    Так или иначе, Лукашенко, пусть и косвенно, но подтвердил польские опасения. По словам белорусского лидера, у него есть планы на «вагнеров»: «Как Хренин (министр обороны Белоруссии - прим. ВЗГЛЯД) говорит: «Мне бы такое подразделение в армии не помешало». Я согласен».

    Впрочем, польским руководством, возможно, движет не только страх, но и вполне прагматичный расчет. В преддверии выборов правящая партия «Право и справедливость» сделала ставку на раздувание в польском обществе антироссийской истерии.

    Вот, например, на первом канале польского общественного телевидения идет трансляция многосерийного документального фильма, в котором бывший премьер-министр, а ныне лидер главной оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск выставляется едва ли не агентом Кремля, проводившим политику в ущерб интересам Варшавы. Продвигается тезис, в соответствии с которым только нынешняя правящая элита способна защитить поляков от «смертельной угрозы с Востока».


    Чтобы такая пропаганда была успешна, нужно пугало, на которое можно кивать для подтверждения своих слов. На эту роль как раз идеально и подходит ЧВК «Вагнер», перемещающаяся в Белоруссию. Учитывая изощренность польских пропагандистов, можно предположить, что скоро государственные телеканалы расскажут о связях Туска с Пригожиным. Но это будет проходить исключительно по категории «грязные предвыборные политтехнологии» и ни коим образом не будет отражать реальность.

    Таким образом, перемещение «Вагнера» в Белоруссию может стать серьезным фактором во внутренней политике Польши. А может быть, даже повлиять на исход парламентских выборов.

    Теоретически Москва могла бы использовать эту ситуацию как инструмент форматирования нужного России политического ландшафта в соседней стране, однако проблема в том, что настоящих (а не выдуманных польскими государственными пропагандистами) пророссийских сил в Польше нет. «Гражданская платформа» выражала дружелюбие в отношении Москвы лишь в 2000-х, когда считала, что Россия движется в сторону Европейского союза, теперь же обе главные политические силы в Польше настроены примерно одинаково антироссийски. И случай с перемещением ЧВК «Вагнер» в Белоруссию только усилит польскую русофобию.
     
     
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